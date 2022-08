"N otre objectif est de rendre cette journée familiale, permettre aux habitants de pouvoir se retrouver le temps d’une journée ou d’un apéro; une petite restauration est proposée pendant l’événement ainsi qu’une surprise pour les enfants" confie François Manche. L’ensemble du terrain – non utilisé durant l’année est ainsi aménagé afin d’accueillir au mieux les participants. " Et cette année, nous proposons comme nouvelle activité, un vide-greniers…" Un rendez-vous convivial tout au long de la journée, prélude au second rendez-vous au cours duquel une centaine de petits Orcquois reçoivent la visite de saint Nicolas avec de beaux cadeaux.

Programme de ce dimanche

8h: marche avec départs libres jusqu’à 11h; parcours de 5 ou 9 km qui passent par le magnifique jardin du château d’Orcq; 10h: début du tournoi de pétanque.

Durant toute la journée: petite restauration; château gonflable; surprise pour les enfants; stands divers; ambiance musicale.

Infos: 0498 689214