Les chineurs à la fête ce samedi, à Kain et à Willaupuis

Le marché aux puces de Kain en est à sa 20e édition et est le plus grand marché aux puces du Tournaisis avec ses 450 emplacements. Il est organisé par le comité du "Noël des aînés" qui, grâce aux bénéfices, offre, chaque année, à la veille de Noël, une coquille aux personnes âgées de la paroisse de la Tombe. Les vendeurs seront installés sur la place de Kain-la-Tombe, dans la rue Pierre, la rue des Écoles, la rue du Square Pelé, la rue de l’Église et la rue Albert. Bars et petite restauration sur place.

Certes moins importante, avec ses plus de 160 exposants, la brocante de Willaupuis, organisée dans le cadre de la fête du village, attire également de plus en plus de chineurs.