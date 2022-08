Retour de la ducasse traditionnelle à Templeuve!

Depuis 2010, un groupe de jeunes essentiellement issus du quartier de Cazeau et Trieu de Wazon décident de perpétuer une ducasse de quartier dont les origines dataient de 1880. Elle célébrait à l’époque la fin de la moisson. L’objectif est simple:"proposer un week-end convivial", nous confiait alors le président Yannick Petit. L’objectif est toujours " la rencontre entre voisins et l’accueil des nouveaux habitants de notre quartier, ainsi que partager ces bons contacts avec le public de Templeuve et des localités voisines".Et pour ce retour à la version "normale" de la fête, on ne changera pas cette formule qui plaît. Cadre champêtre dans les dépendances de la ferme François, crossage en guise d’ouverture, courses cyclistes pour jeunes minimes et aspirants – quoi de plus normal dans la "capitale" wallonne du cyclisme –, jogging, animations musicales, barbecue et feu d’artifice sont à l’affiche. On rappellera qu’une partie des bénéfices de la fête est consacrée aux habitants ou groupements templeuvois suivant les événements et/ou les besoins.