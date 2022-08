Permis de détention d’un animal de compagnie: de gratuit à 5 € en Wapi (infographie)

Depuis le 1er juillet 2022, toute personne qui souhaite acheter ou adopter un animal doit montrer patte blanche. Que ce soit pour acquérir un chien, un chat, un lapin, un cheval, un oiseau, une poule, un NAC (NDLR: nouveaux animaux de compagnie)… ou même un poisson, un passage à l’administration communale ou sur l’e-guichet de sa commune est devenu indispensable pour obtenir la preuve que la personne n’est pas sous le coup d’une interdiction de détention ou déchue de son permis de détenir un animal de compagnie. Une information qui est reprise dans le "fichier central de délinquance environnementale et du bien-être animal", et dont l’extrait doit être remis aux commerces, refuges et élevages lorsque la personne souhaite adopter, acheter ou recevoir un animal de compagnie.