Il y a 50 ans: si loin ou si proche? (5) - Le pré-projet des fusions de communes

Mais pour l’heure, on n’y est pas encore. Ce qui l’occupe en cet été 1972, c’est l’éventuel détournement de l’Escaut à travers sa commune (pour éviter d’élargir le fleuve en ville). Van Spit’ organise la fronde et les bourgmestres des villages concernés se retrouvent à la maison communale de Kain.

À noter qu’à cette époque, à Kain toujours, l’écluse est considérablement modernisée. Tous ces aménagements de 1972 sont devenus obsolètes à leur tour et l’écluse a été à nouveau largement reconditionnée, voici quelques années.

En attendant Thumaide

À Tournai, la décision tombe au creux des vacances. Dès la rentrée, les immondices ne seront plus collectées que dans des sacs "VT" (Ville de Tournai), vendus, en plastique ou en papier, et pas trop cher, par la Ville. En centre-ville, on passera de 3 à 2 collectes hebdomadaires (lundi-jeudi et mardi-vendredi), comme dans les faubourgs. Le mercredi sera consacré aux encombrants.

À cette époque, la Sideho, ancêtre d’Ideta, étudie (déjà) la construction d’un incinérateur à déchets. La mise en décharge n’est plus tenable. Finalement c’est Ipalle, alors Intercommunale (de propreté publique) Péruwelz, Ath, Leuze, Lessines, Enghien, qui lancera Thumaide… en 1980.

Un festival de théâtre à Flobecq

Cet été-là, Flobecq accueille un festival de théâtre, avec entre autres la Cie Claude Volter, Charles Kleinberg… Parmi les organisateurs: Francis Houtteman. Quelques années plus tard, ce Dottignien de naissance redonnera ses lettres de noblesse à l’art de la marionnette (cfr. Créa-Théâtre).

Accidents mortels

En feuilletant les pages des journaux de l’époque, on est sidéré (le mot n’est pas excessif) par le nombre d’accidents mortels. On ne les recensera pas ici. On imagine bien que dans de nombreuses familles, les souvenirs sont restés pénibles. En tout cas, s’il y a un domaine où personne ne peut dire "c’était mieux avant", c’est bien celui de la sécurité routière!

Double meurtre

Alors que la France est secouée par l’affaire de Bruay en Artois (une jeune fille a été tuée, est-ce le notaire local qui l’a assassinée, comme le pense le juge?), chez nous, c’est un double meurtre à Renaix qui défraie la chronique…(à suivre)

À la mi-août 1972, on découvre où en est le projet de fusion des communes du ministre Van Eslande. Quatre ans plus tard, c’est le plan du ministre Joseph Michel qui sera adopté.

En 1972, il est question que les 177 villes et villages du "Hainaut occidental" deviennent 34 entités (ce sera 23 finalement). Il n’est pas encore question de maxi-fusion pour Tournai. Kain, Barry, Templeuve et Gaurain constitueraient de nouvelles communes, chaque fois avec quelques autres villages. De même, Dottignies resterait indépendante de Mouscron.

Et c’est là que le bât blesse: Tournai et Mouscron, à moins de 50000 habitants, seraient exclues du rang des villes d’importance (en Wallonie: Charleroi, Liège, Namur, Mons, La Louvière, Verviers). Cela sera rectifié (et même très rectifié, dans le cas de Tournai…). Ath aussi se verra renforcée, absorbant largement ce qui aurait pu être la nouvelle commune de Ghislenghien.

En fait, une seule nouvelle commune ne va pas bouger, entre le plan de 1972 et celui de 1976: Lessines, avec déjà Bois-de-Lessines, Deux-Acren, Ghoy, Ogy, Ollignies et Papignies. Antoing et Bléharies (on ne dit pas encore Brunehaut) ne verront, elles, qu’un seul glissement: celui de Laplaigne, qui fusionnera finalement avec Bléharies plutôt qu’Antoing.