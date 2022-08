Des super héros pour le camp du patro Notre-Dame Auxiliatrice de Tournai

Elles sont septante-trois, animatrices comprises, à avoir pris la route ce lundi matin pour Petit-Han (Durbuy) où elles vivent les dix jours du camp d’été du patronage Notre-Dame Auxiliatrice. Une valeureuse équipe a pris les devants afin de préparer les infrastructures de l’école communale du village où logent les plus jeunes et monter les tentes pour les plus de douze ans. Au (copieux) programme : jeux, saynètes, randonnées, découverte de la faune et flore de cette belle région, soirées et chants sélectionnés selon l’âge des patronnées. Les super-héros que sont Black Widow, Bat Girl, Superman, Spiderman et les mystérieux Jo et Ker sont bien de nature à susciter des moments forts, joyeux et solidaires, ce qui réjouit les co-présidentes Juliette Goossens et Ambre Bomolo, pour lesquelles le camp est « l’aboutissement, la mise en œuvre sur le terrain d’une année au cours de laquelle ont été développées les valeurs du mouvement patro, l’esprit de groupe, l’entraide et la solidarité ». É.B.