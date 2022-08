Quand le covid nous est tombé dessus, on était en pleine progression. Après une année sans festivaliers et une édition en comité restreint en 2021, on avançait avec plusieurs incertitudes. Est-ce que les gens allaient revenir en nombre? Comment serait l’ambiance? Finalement, on a comptabilisé environ 22.000 festivaliers en comptant les quatre jours d’activités (y compris le jogging et l’afterwork, le jeudi soir). C’est plus qu’en 2019 donc c’est forcément une réussite. On avait aussi l’impression que l’ambiance était encore meilleure qu’il y a trois ans, comme si rien ne s’était passé entre les deux éditions.

22.000, c’est un chiffre qui donne le tournis. Pourtant, vous assurez que ce n’est pas l’essentiel…

Bien sûr, c’est une grosse satisfaction d’avoir battu le nombre d’entrées de 2019. Mais effectivement, l’essentiel était de donner la joie aux festivaliers. Notre point fort, c’est d’avoir un comité qui raisonne et qui fonctionne comme une grande famille. Je l’ai toujours dit et je le dirai encore. Je crois qu’on a réussi à transmettre notre philosophie et notre bonne humeur à tous les gens qui viennent ici. De jeudi à dimanche, je n’ai croisé que des festivaliers qui avaient le sourire.

Vous pointez aussi un autre enseignement à retenir: l’impication des jeunes bénévoles…

Ce sont les enfants des membres du comité qui ont grandi avec le festival. Aujourd’hui, ils sont aussi précieux que leurs parents. On les voit bosser depuis dix jours. Ils sont 20-30, peut-être 40 et nous apportent une aide très précieuse. Les jeunes s’investissent de plus en plus et ça nous fait plaisir de savoir que le festival restera entre de bonnes mains.

Les adaptations de 2022 (zéro déchet, reconfiguration du site, etc) ont apporté satisfaction au comité?

La nouvelle disposition du site a tenu ses promesses. Nous avons eu de nombreux retours positifs, ce qui confirme que nous ne faisons pas fausse route. Idem pour la programmation hétéroclite, différents styles pour différents publics. Ce qu’on adaptera peut-être en 2023, c’est le système de navette et aussi la clôture de chaque soirée, qui pourrait se faire systématiquement sous le chapiteau. Ça offre une autre ambiance. On en tiendra compte pour 2023.