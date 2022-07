Zéro déchet: «tous les festivals devraient faire autant d’efforts»

Samedi après-midi, ils savouraient l’ambiance détente du camping avant de monter en régime. " On ne connaissait pas l’affiche avant de prendre nos places. Venir au festival, c’était avant tout un prétexte pour se retrouver et profiter d’un chouette moment entre amis", avoue Éric. " Mais on a été séduit par la qualité des artistes qui jouent ici et par l’atmosphère familiale et bon enfant."

Les Namurois (et leur guide local) ont établi leurs quartiers à quelques mètres de l’entrée du camping et de l’éco-zone.

Le festival veut " tendre vers le zéro déchet". Cette volonté passe aussi par un camping propre. " On adhère totalement à cette démarche", répondent les festivaliers namurois. " On trie nos déchets, on se balade avec des gobelets réutilisables, on essaye de ne laisser aucune trace de notre passage", indique Sabrina. " Tous les festivals devraient faire autant d’efforts. On revient des Ardentes où les gobelets jetables jonchaient le sol. Il y avait une montagne de plastique. C’est le jour et la nuit avec Ere."

Marnix, lui, revient de Tomorrowland et installait sa tente quand nous l’avons interrogé samedi. Ce Gantois profite du " chouette cadre et de la campagne" avant de quitter le camping pour se rendre sur le site du festival.Lui aussi salue l’effort du comité pour l’aspect zéro déchet. " Je suis aussi passé à Dour où il y a une conscience écologique. On sent que la Wallonie a un temps d’avance sur la question. Avoir cette volonté-là, c’est devenu une nécessité. Tous les comités devraient s’en préoccuper."

À l’entrée du camping, une banderole rappelle les gestes à adopter pour laisser la prairie dans son état originel. " Parce qu’il s’agit d’une pâture qui sert normalement à la ferme pédagogique", indiquent plusieurs bénévoles détachés au camping. " Quand le dernier festivalier quitte la plaine, il faut qu’elle soit dans un état impeccable. Mais ce sont tous des habitués et ils ont adopté la démarche dès leur arrivée. On ne se tracasse pas."

Ils étaient environ 50 à dormir la nuit à quelques centaines de mètres du festival.