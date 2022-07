Course de radeaux: onze équipages s’affrontent sur l’Escaut à Tournai (photos et vidéo)

À l’origine de cette course: l’AMO Canal J et les deux maisons de jeunes Masure 14 et Port’Ouverte.

©EDA

L’idée? Mélanger les ados de ces trois organismes pour leur permettre de faire connaissance et de se serrer les coudes autour de la construction d’un radeau. " Pendant toute la semaine, ils ont travaillé sur l’élaboration de leur embarcation. On est vraiment satisfait de leur boulot puisqu’ils ont tous réussi à faire preuve de beaucoup d’autonomie."

Trois binômes au coude à coude

De l’autonomie et de l’enthousiasme! " Depuis lundi, ils ne parlaient que de la course. On sentait qu’ils avaient hâte de prendre le départ", poursuit Constantin.

La règle de la course était limpide: le premier équipage à accrocher son mousqueton à la corde qui sert de ligne d’arrivée remportait l’épreuve. " Mais on notait aussi le radeau et le nombre de boules lancées par nos soins et récoltées le long du parcours."

Evan et Kalo, les vainqueurs de la course. ©EDA

Après 800 mètres à ramer (et à plonger pour certains équipages), trois binômes étaient au coude à coude. La victoire est finalement revenue au duo composé d’Evan et Kalo, sur le fil. Les concurrents directs (en tête pendant toute la course) se sont fait rattraper sur la ligne et se sont jetés dans l’eau pour toucher la corde, oubliant d’accrocher leur mousqueton.

L’essentiel est ailleurs. On le trouve dans le sourire des participants, heureux d’avoir réussi leur pari et dans le regard étonné mais amusé des passants, qui profitaient d’un dimanche après-midi tranquille le long de l’Escaut. Bravo Evan, bravo Kalo et rendez-vous en 2023 pour la prochaine course de radeaux!