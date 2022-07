Tracto’Tour: le festival itinérant s’achève en Wallonie picarde

Les forces en présence

Le petit plus? La participation d’artistes dont la tâche sera " d’enchanter nos campagnes et de faire vibrer le public." Cette année, Les Obsédés du Monde embarquent avec eux Emeline Tout Court et Labess et sa musique flamenco-gitane dansante.

La Borgne Agasse, nouveau projet d’Emeline, aux côtés du talentueux multi-instrumentiste Adrien Guiot et de Jon Beat (Skarbone 14) sera également de la fête aux rythmes des Balkans.

A Tournai, les artistes présents recevront le renfort de Touko Sari.

" Le TractoTour, c’est aussi la réunion de musiciens sur scène, un cabaret vivant à taille humaine. On n’est pas à l’abri de voir se rajouter l’un ou l’autre artiste venir compléter cette joyeuse troupe au fil de la soirée."