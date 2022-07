Soutenons la pétition pour la libération immédiate d’Olivier Vandecasteele, humanitaire belge détenu en Iran depuis le 24 février 2022 sans aucun motif!

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Wallonie Picarde marque son soutien à la famille Vandecasteele, entrepreneurs de la région tournaisienne et demande la libération immédiate de leur frère et fils Olivier.

Que pouvons-nous faire?

Relayons dans nos réseaux respectifs ce message de la famille et de ses proches, et signons la pétition demandant sa libération.

Originaire de Tournai, Olivier Vandecasteele est emprisonné en Iran depuis le 24 février 2022, sans aucun motif, à la prison de sinistre réputation d’Evin à Téhéran.

Sa famille et ses proches, sont très inquiets.

À l’isolement depuis plus de 140 jours, dans une cellule sans mobilier, et même sans matelas pendant les 2 premiers mois, Olivier ne peut bénéficier ni de la lumière du jour, ni de l’obscurité, la lampe de sa cellule étant allumée 24 h/24 h Son alimentation étant très pauvre, il a perdu 15 kg, et il souffre d’une infection au pied. En plus de ne pas avoir eu accès à un avocat, il n’a eu qu’une seule fois le droit d’appeler sa famille, lors d’un échange très bref qui était écouté. Jusqu’à présent, seules 2 visites consulaires de 10 minutes lui ont été accordées.

Olivier Vandecasteele est un responsable humanitaire passionné, intègre, engagé, respectueux et apolitique. Il a travaillé plus de 6 ans sur le sol iranien et a grandement contribué à rendre le sort de la communauté afghane sur le territoire iranien plus supportable.

Ne l’abandonnons pas à ce sort insoutenable. Ne laissons pas un innocent croupir en prison.

En tant que parents, sœurs, famille, amis, nous considérons que la Belgique se grandit en mettant tout en œuvre pour réunir les conditions de sa libération le plus rapidement possible.

Aidez Olivier en partageant largement ce message, et en signant la pétition suivante:

https://www.change.org/Freeoliviervandecasteele

Chaque signature compte. Chaque partage compte.

Merci"