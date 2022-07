Henri PFR a donné le ton vendredi au Festival Les Gens d’Ere

Le groupe liégeois Ykons avait joué sous le déluge en 2021, devant un parterre d’imperméables clairsemés."C’était à cinquante mètres d’ici, sur la scène extérieure", s’amuse à rappeler le chanteur. Un an plus tard, vendredi soir, sous le grand chapiteau festivalier cette fois, le groupe auteur du tube "Sequoia Trees" a bénéficié de conditions optimales et confirmé qu’on pouvait compter sur lui pour faire monter l’ambiance d’un cran.