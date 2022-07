La présidente, Christine Deside, répète volontiers:"seul on avance, ensemble on va plus loin".Une formule qu’elle maîtrise bien. La coordination, les relations publiques, elle en fait son affaire. Pour le reste chacun avance ses billes.

Mini-foot

Ainsi Killian, un des jeunes du quartier a monté une équipe de mini-foot et proposera dès 9h un premier tournoi à huit équipes. Coup de pouce: l’ASBL a pris en charge l’équipement des joueurs de Saint-Jean et acheté "des vrais goals".

Musique

Isma, autre grand du quartier, n’est déjà plus un novice en matière de chansons. Avec Dimitri, Xavier et Kylian, il vient de lancer un nouveau groupe: The Singings Brothers. Ce sont eux qui clôtureront le podium de l’après-midi (16h) où les auront précédés Pauline Ducoulombier (13 h)et Zelia ex The Voice 15 h). À la sonorisation, pas moins que Didier Asland, et le "Fab" à l’animation. L’après-midi sera marqué aussi un spectacle-surprise… (14h) suivi de la tombola.

Et tout le reste…

Dès 8h et jusque 18h, ce sera marché aux puces (emplacement 8 € et 5 € pour les habitants du quartier). À 10h, une "pourmenate d’tchiens" avec Joseph Godet. Au choix: 2 km, on reste sur les quais, 7 km on pousse jusqu’aux fours à chaux par le halage.

De 10 à 12h, un atelier "fabrication de nichoirs" sera proposé également par Ipalle.

À 11h, "L’ASBL Comité Saint-Jean c’est dix ans et après?" une expo sur ce qui a été fait en dix ans, avec surtout à l’esprit ce qu’on pourrait faire dans les années qui viennent.

À midi, le banquet barbecue (12 €)

Pour les gros appétits, pain saucisse et pain brochette toute la journée. Bar aussi, ça va de soi.

Les enfants ne seront pas oubliés (châteaux gonflables, grimage, pêche aux canards, dessin…)

Infos et réservations au 0494/848413