Notre agenda Wapi: Les Gens d’Ere, la Ginguette à Ladeuze & une course de radeaux sur l’Escaut, à Tournai

1. Le retour du festival Les Gens d’Ere

Kendji Girac, Ykons, Christophe Mahé, Mustii, Cali, etc. Une vingtaine d’artistes figurent à l’affiche du festival Les Gens d’Ere organisé du 29 au 31 juillet. Le festival connaît un succès croissant (20000 personnes en 2019). Préserver son identité familiale est un leitmotiv pour Gwen et ses amis organisateurs. " Nous n’oublions pas d’où nous venons: d’une fête de village sous chapiteau organisée par les jeunes du village. Outre les concerts bien sûr, beaucoup de gens viennent aussi pour vivre une ambiance familiale."

Le festival espère atteindre en 2022 le même niveau qu’en 2019. " En Belgique, on n’est pas un petit festival, ni un tout gros. On doit garder les pieds sur terre, obtenir le meilleur rapport qualité/prix avec des artistes qui collent à notre budget; c’est possible grâce à la relation de confiance qui s’est établie au fil du temps avec ceux qui font tourner les groupes."

2. Le relais nautique se transforme en guinguette à Ladeuze

Dans le cadre de l’opération estivale du "Stay in Chièvres", l’Office du tourisme de la Ville de Chièvres a programmé entre juillet et septembre de nombreuses activités à l’intention des familles, parmi lesquelles des balades thématiques, exposition, initiation à la pêche ou cinéma en plein air.

Souhaitant également faire découvrir les atouts et attraits de l’entité, les membres de l’OTC ont décidé de mettre à l’honneur l’une des portes d’entrée touristique de la Ville, à savoir la Halte du Relais nautique de Ladeuze. Au programme: un petit marché artisanal proposant produits de bouche, céramiques ou artisanat du bois, une initiation aux paddle et kayak sur le canal des animations musicales avec la fanfare itinérante des "Mercenaires" et l’orgue de barbarie de Patrick Demarbaix, la découverte du fonctionnement d’une écluse par un responsable du SPW et bien évidemment une buvette et une petite restauration.

3. Les radeaux à l’épreuve de l’Escaut à Tournai

"Non ce n’était pas le radeau de la méduse, ce bateau", chantait Brassens. De radeau, il sera à nouveau question dimanche. Depuis une vingtaine d’années, le collectif "C’est l’été" composé par Masure 14, Port’ouverte, Luch’Ouverte et l’AMO Canal J proposent plus de 46 stages estivaux. La construction d’un radeau pour une course folle sur le fleuve tournaisien en fait partie.

Une vingtaine de jeunes répartis par équipe de deux, sont en train de fabriquer leur embarcation. Ce dimanche 31 juillet, les matelots en herbe s’élanceront de la halte nautique jusqu’au Pont de Fer. " Grâce à des palettes récupérées ou des bouts de bois, on crée la structure. Puis, on va ajouter de grosses chambres à air de camion ou tracteur. Pour la stabilité, les jeunes utilisent d’anciens fûts de bière en plastique. Tout au long de cette semaine, on les guide. Tout ou presque est fait à la main. C’est vraiment apprendre à bricoler", explique Clément Leclercq, éducateur à l’AMO Canal J. Flottera? Flottera pas? Réponse dimanche en début d’après-midi!