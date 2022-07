Les Gens d’Ere, un festival familial dans la cour des grands

20.000 personnes à Ere en 2019. ©EdA

Le festival connaît un succès croissant (20000 personnes en 2019). Préserver son identité familiale est un leitmotiv pour Gwen et ses amis organisateurs. "Nous n’oublions pas d’où nous venons: d’une fête de village sous chapiteau organisée par les jeunes du village. Outre les concerts bien sûr, beaucoup de gens viennent aussi pour vivre une ambiance familiale. Je ne connais pas beaucoup de festivals qui attirent plus de mille enfants et pas mal de grands-parents. Parce qu’on propose des zones de jeux, parce qu’on peut se mettre à l’écart pour discuter tranquillement. Le cadre, au beau milieu des champs, y est pour beaucoup. Nous avons aussi le souci de programmer beaucoup d’artistes francophones et plus précisément de la Wallonie picarde".

«L’associatif doit aussi être aidé»

Le public prend goût aux têtes d’affiche de premier plan. Il devient de plus en plus exigeant et un organisateur doit ouvrir de plus en plus grand son portefeuille pour attirer de beaux noms. "Sans être dans la démesure, en gardant une affiche très attrayante mais toujours en visant l’équilibre financier".

Gwen Vanzeveren regrette que cette démarche ne soit pas reconnue à sa juste valeur au niveau des pouvoirs subsidiants. "On n’obtient rien de structurel auprès de la Fédération Wallonie Bruxelles: la commission des musiques non classiques dont nous dépendons nous recale chaque année. On nous reproche notre journée des covers, d’être un peu trop mainstream . J’ai un peu de mal avec ça car des gens découvrent ici des artistes régionaux, parce que nous assumons notre volonté de rester un festival populaire. Certains festivals ont de grosses aides financières parce qu’ils présentent des comptes négatifs en raison de leur grosse structure d’organisation. Je pense qu’à côté d’entreprises commerciales, qui ont bien sûr leur place, il faut aussi avoir de l’écoute pour l’associatif qui dégage une énergie folle pour conti nuer à progresser et à trouver sa place".

«Notre public nous fait confiance»

La grande majorité des personnes privées de festival en 2020 et qui avaient quand même acheté leurs places ont décidé de ne pas se faire rembourser. "Notre public nous fait incroyablement confiance. parce qu’il sait qu’on lui offre une affiche relativement hétéroclite qui fait plaisir à un maximum de monde" .

Le festival espère atteindre en 2022 le même niveau qu’en 2019. "En Belgique, on n’est pas un petit festival, ni un tout gros. On doit garder les pieds sur terre, obtenir le meilleur rapport qualité/prix avec des artistes qui collent à notre budget; c’est possible grâce à la relation de confiance qui s’est établie au fil du temps avec ceux qui font tourner les groupes. Il y a du respect de leur part, ils savent qui nous sommes, ils se rendent compte de l’accueil qu’on réserve aux artistes et connaissent notre identité. Mais c’est clair qu’on ne peut pas se permettre d’engager des têtes d’affiches qui demandent des exclusivités et plusieurs centaines de milliers d’euros".

Cinq ans après Puggy, les ados s’impliquent de plus en plus

5000 personnes en 2015 (avec Louis Bertignac), 20000 en 2019 . Entre les deux, il y avait Puggy. "Ce groupe qui était au sommet de son art nous a fait basculer dans un autre monde. Il nous a ouvert des portes, nous avons eu beaucoup plus de choix d’artistes à partir de ce moment-là".

Pour accueillir toujours plus d’artistes et de festivaliers, il faut assurer en coulisses. "On est plusieurs au sein du groupe à être dans l’organisation depuis ses débuts, quand c’était alors une petite fête de village, il y aura bientôt 25 ans: c’était en 1998 dans un hangar agricole. Et ces dernières années on a vu grandir nos enfants qui constituent aujourd’hui un groupe des 12-18 ans. Ils sont aujourd’hui à fond dans l’aventure. C’est un énorme motif de satisfaction, et surtout une motivation incroyable pour continuer".

La relève est là. ©EdA

L’esprit de comité de village est demeuré. "On se donne des coups de main entre comités de villages. Ces jeunes font leurs premières soirées chapiteau, participent aux jeux intervillages du Tournaisis pour représenter notre comité et défendre nos couleurs. On se revoit ainsi 25 ans en arrière quand on faisait la même chose."

Les ados n’ont pas forcément le même regard que leurs aînés pour des directions que pourrait prendre le festival. "Ils seront de plus en plus amenés à prendre part aux réflexions désormais. Par exemple, pour eux c’est logique de se lancer complètement dans les gobelets réutilisables, même si ça implique un surcoût pour l’organisation ."

Le Pass 3 jours à 59€, la pinte à 2,25€ malgré le contexte

L’augmentation des prix, des marchandises et des services impacte les festivals. Ere n’échappe pas à la règle.Cette année, pour faire des économies, il n’y aura pas de plancher sous le chapiteau.

Gwen, le président du festival: «Nous voulons continuer à positionner comme un festival populaire».

Le public va-t-il beaucoup ressentirce contexte économique difficile?

Les premiers Pass Promo 3 jours sont partis à 59€ en décembre 2021. C’est difficile de faire moins cher. Actuellement, ils sont à 69€. On avait dans un premier temps fixé ce prix à 65€ mais la réalité actuelle nous incite à la prudence. On reste extrêmement abordable, et nous trouvons que c’est important parce que nous nous positionnons comme un festival populaire: pour certaines familles de la région, notre festival est le point fort de leurs vacances; des gens découvrent pour la première fois avec nous une ambiance festivalière.

Et les pintes? Certains festivals font payer jusqu’à 3,5€ la bière.

Le verre (un gobelet réutilisable) de bière sera vendu 2,25€ (si on achète ses jetons par tranche de 50€), jusqu’à 2,50€ (par petite tranche de 10€). Sur base de nos premières prévisions, nous avions l’intention de fixer des prix encore plus bas. Mais on a bien dû faire face à la réalité économique.

Heureusement, vous pouvez compter sur de très nombreux bénévoles.

Effectivement. Par exemple, on assure nous-mêmes le montage du chapiteau pour faire des économies. Mais on veut quand même éviter d’user de trop l’équipe. Ainsi, cette année, la société qui nous loue le chapiteau s’occupera du démontage. Rien que le lundi, quelque 50 à 60 personnes sont présentes sur le site pour le nettoyer et le débarrasser: les gens ne s’en rendent pas toujours compte, mais organiser un festival demande énormément de logistique, il faut démonter le bar, les tonnelles, les 400 barrières Heras fixées une à une et équipées de bâches…

Ce grand chapiteau est un des gros postes financiers…

Oui, et le tarif de location de ce chapiteau de 2800 m2 augmente de 25% cette année par rapport à 2019. Les groupes électrogènes représenteront un surcoût de 35% par rapport aux autres années.Et pour plein d’autres postes c’est pareil. Cette année, on ne va pas louer le plancher pour faire des économies. Beaucoup de festivals font comme ça et ça ne leur pose pas de problème.