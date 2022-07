Les Gens d’Ere: Les jeunes générations sont polyvalentes

Sur le site, il y a mille et une choses à faire et les plus anciens peuvent compter sur l’implication des jeunes générations. Car oui, les Gens d’Ere sont une grande famille. Eliot, Fabien et Oscar sillonnent la plaine du festival depuis qu’ils sont petits. "C’est chouette de voir l’évolution", souligne notamment Oscar. Fabien, lui, a conçu la décoration du site pour que le public s’y sente bien. Et il peut être fier de lui!