«J’ai préféré la gazer que de la frapper»

D’après le représentant du ministère public, ce jour-là, les services de police étaient intervenus à deux reprises au domicile du prévenu, à Mouscron, pour tapage nocturne. "Dans l’immeuble, j’avais des problèmes avec tout le monde à cause de mes enfants qui faisaient trop de bruit".

«Mon beau-père est parti avec mon ex-femme et il a tué mes enfants»

Dix mois plus tard, le jeune homme aurait menacé et insulté deux policiers de différents noms d’oiseau."Je ne me souviens plus trop des faits, j’avais beaucoup bu",a relevé Dylan."Entre-temps, il s’est passé beaucoup de drames. Mon beau-père est parti avec mon ex-femme et il a tué mes enfants".

À la suite de ses terribles déclarations, la juge a sollicité des explications. Ses enfants, Louhan et Leyla, deux frères et sœurs de 4 et 8 ans, ont violemment perdu la vie lors d’une course-poursuite sur la route Express de Mouscron en février 2021.

L’avocat de la défense a notamment expliqué lors de sa plaidoirie que son client était dans un état second à cette époque. Après avoir été exclu du domicile par sa mère, Dylan a dû faire face au décès de ses deux enfants et abusait de l’alcool."La vie n’a pas toujours été facile pour mon client".

Le représentant a confirmé la peine de 28 mois de prison. Quant à la défense, elle a sollicité un sursis simple ou une peine de travail."Depuis le décès de mes enfants, j’ai beaucoup réfléchi et je suis beaucoup plus calme",a conclu le prévenu. Le jugement sera prononcé le 5 août.