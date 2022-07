Tournai: Ohé du radeau, flottera ou flottera pas?

Un navire en éco-construction

"Grâce à des palettes récupérées ou des bouts de bois, on crée la structure. Puis, on va ajouter de grosses chambres à air de camion ou tracteur. Pour la stabilité, les jeunes utilisent d’anciens fûts de bière en plastique. Tout au long de cette semaine, on les guide. Tout ou presque est fait à la main. C’est vraiment apprendre à bricoler", explique Clément Leclercq, éducateur à l’AMO Canal J. Chaque saison, des thématiques sont également à respecter. Le choix s’est porté sur les micros nations."Les stagiaires s’inventent un monde, une bulle. Ils lui donnent un nom, un drapeau. Ils doivent réfléchir à des valeurs qui leur tiennent à cœur. Au-delà de l’aspect ludique, écologique et créatif, cela reste un souvenir épique", souligne Johakim Chajia, coordinateur de Masure 14.

Même pas peur!

Le duo, Juliena et Axel, n’a pas l’air de sourciller quant à la propreté de l’eau."Ce qui me fait peur, c’est de savoir si le radeau va tenir ou pas. C’est compliqué de faire des nœuds avec les chambres à air", précise l’adolescente âgée de douze ans. L’équipage a décidé de privilégier la légèreté"pour pouvoir le porter et ramer plus facilement". Axel, treize ans:"Le plaisir est de participer".

Soutenu par le service jeunesse de la ville de Tournai, "C’est l’été" a obtenu l’autorisation des voies fluviales et de la zone de secours."Les radeaux seront mis à l’eau grâce à un camion de Technord. Des pompiers sur leur zodiac encadreront l’événement", indique Clément Leclercq.

Les intéressés sont attendus à 13h45 le long des rives de l’Escaut pour assister aux largages des amarres.

On espère que cette course ne sera pas à l’effigie de la célèbre peinture de Théodore Géricault, "Le Radeau de la Méduse".