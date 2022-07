Les Gens d’Ere: l’année des retrouvailles (vidéo)

Dernière ligne droite pour l’équipe du festival avant de pouvoir en profiter ces 29, 30 et 31 juillet avec le public. Cette année, la physionomie du site a été repensée."Si l’on avait pu organiser l’événement en 2021, cela aurait été déjà le cas. On a compilé les éléments positifs de l’édition précédente et de la Bulle d’Ere, la formule allégée", souligne l’organisateur Gwenaël Vanzeveren.