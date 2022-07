Blandain a retrouvé une fête comme on les aime

Si la matinée s’est déroulée sous un crachin quelque peu contrariant, cela n’empêcha pas les 230 exposants de la brocante d’être au poste et accueillir des centaines de "chineux". La journée s’est poursuivie sous le sec et avec le retour du soleil, le programme attirant des publics différents au fil des heures. Après la traditionnelle cérémonie patriotique, les animations ont été appréciées d’un public de plus en plus nombreux: randonnées pédestres, activités pour les enfants, exposition sur l’histoire du village, concours de chant et danse, courses du challenge des jeunes (près de 430 participants), concerts et feu d’artifice ont permis à un public très diversifié d’en profiter un maximum, Blandain étant l’un des rares villages de l’entité à proposer des animations en ce jour noir-jaune-rouge. Un bel encouragement pour l’équipe organisatrice emmenée par Bénédicte Catoire, qui ne manqua d’en faire écho sur les réseaux sociaux: " Un tout grand merci à vous tous… Le comité Festi 21 Blandain était super-heureux de vous retrouver… Une magnifique journée…" Une satisfaction bien ressentie également du côté de la population et des participants: " Merci pour cette superbe journée bravo aux organisateurs"; " une organisation au top et un superbe feu d’artifice. Merci à tous";"une superbe réussite qui refait vivre notre village", etc. Rendez-vous est déjà pris pour le vendredi 21 juillet 2023.