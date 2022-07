Zidani remplacera Cécile Djunga le 4 août

" S uite à une situation personnelle très difficile, je ne suis plus en mesure de monter sur scène pour le moment. C’est donc avec beaucoup de regrets que je vous informe de l’annulation de toutes mes dates cet été", a écrit Cécile Djunga sur son compte Instagram ce vendredi 22 juillet. L’ancienne présentatrice de la météo sur la RTBF et comédienne n’a pas donné plus d’informations. Quoi qu’il en soit, elle était l’une des artistes à faire escale à Tournai à l’occasion de la "Caravane aux artistes". L’organisateur, Cédric Monnoye, a très vite trouvé une solution et elle s’appelle Zidani! Une humoriste made in Belgium comme on les aime qui présentera son spectacle "Mamie Georgette en mode stand-up" le jeudi 4 août à 20h dans le parc de l’Orient.