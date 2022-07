On débarque sur place avec quelques minutes de retard. Le soleil s’est déjà couché sur la campagne tournaisienne, mais les bénévoles du festival s’activent toujours à la préparation du site. " Nos vacances, on les passe au montage et au démontage du festival, en plus de veiller à son bon déroulement", indiquent Fabien et Anthony.

«Ici non-stop pendant dix jours»

Indépendants dans la vie de tous les jours, ils font partie de ceux sans qui il serait impossible de proposer un tel week-end de festivités. " Pendant une semaine, on reste ici jour et nuit. Le jour pour préparer le festival. Et la nuit pour surveiller le site, être vigilant à ce qu’il n’y ait aucune intrusion et aucun vol notamment au niveau de la grande scène."

Sur un canapé en dessous de l’un des chapiteaux ou même dans un container pendant le week-end, ces volontaires se couchent où ils trouvent de la place et ne décrochent jamais. Pour l’édition 2022, ils sont rejoints par du sang neuf, deux nouvelles têtes biberonnées avec (ou par?) les membres du comité: Matis et Jérôme. " Alors les gars, ce n’est pas mieux qu’un camp scout?", les apostrophe Fabien. Responsable de l’aménagement du site, l’intéressé s’investit depuis ses douze ans pour le festival Les Gens d’Ere, qui a bien grandi depuis le début du siècle. Plus de notoriété et plus de festivaliers, ça implique aussi plus de préparation. Mais ce bénévole acharné y prend toujours le même plaisir. " Même lors d’une nuit comme celle-ci, où le vent souffle fort et nous complique un peu la tâche. On essaye d’être à l’affût du moindre bruit." À partir de mardi, les bénévoles ont lâché la surveillance nocturne pour la laisser à un service de gardiennage. " Mais on reste sur place, au cas où", répond Anthony. " De toute façon, on dort ici pendant dix jours. Alors on essaye de s’occuper pour que la nuit paraisse moins longue. On trouvera toujours de quoi s’occuper", reprend Fabien. " Plus on se rapproche du week-end, moins on dort. Mais on sait qu’on peut compter les uns sur les autres." Des sacrifices? D’accord, mais toujours avec l’esprit d’équipe…