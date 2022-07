Tournai: David sensibilise le public à la sclérose en plaques via YouTube (Vidéos)

Diagnostiqué en 2014, l’homme de 41 ans a déjà subi différents traitements pour soulager cette maladie incurable. Cette fois, il a décidé de documenter le combat contre la maladie en se filmant."C’est une collègue qui m’a donné l’idée de faire des capsules vidéo pour donner des nouvelles. En plus, ça me permet de partager mon expérience à propos de ce traitement peu connu et ma vie avec la sclérose en plaques."Ses vidéos sont faites sans prises de tête:"Ce qui compte pour moi, c’est de rester transparent en montrant les bons comme les mauvais moments."

Sa première vidéo a connu un engouement imprévu." Je ne m’attendais pas à recevoir autant de soutien. Des personnes atteintes de cette pathologie me posent des questions et certains qui ne connaissaient pas s’y intéressent désormais", sourit David.

Une épée de Damoclès

La sclérose en plaques est une maladie incurable auto-immune – c’est-à-dire que le corps crée des anticorps contre lui-même – s’attaquant au système nerveux. Il en existe deux types et David est atteint de la version dite "rémittente". En d’autres termes, il peut, à tout moment, avoir une "poussée", une accentuation des symptômes.

"J’ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête, tu ne sais jamais vers quoi tu vas. Ma sclérose sera toujours là et je sais que je ne l’accepterai jamais complètement. C’est un travail constant d’acceptation et d’adaptation."

Pourtant, David ne se laisse pas guider par la maladie:" Quand le diagnostic est tombé en 2014, ma femme et moi avons pleuré pendant trois jours. Puis on s’est dit que cela ne changerait pas nos vies mais juste nos habitudes. " Ainsi, le Tournaisien continue de travailler comme barista et de voyager.

Même si actuellement ses projets sont en pause pour suivre son traitement, David reste avant tout optimiste:"Une fois, j’ai terminé une vidéo en disant"la vie est belle"et ça a touché les gens que je sois autant positif. De toute façon, se plaindre n’a jamais fait avancer les choses. Le message que j’essaye de véhiculer est de profiter chaque jour de la vie peu importe les circonstances."

chaîne YouTube: David Frère