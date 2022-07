Le retour d’une grosse programmation après une année blanche (2020) et une autre en comité restreint (2021) est évidemment une formidable raison de se réjouir. Mais puisqu’on parle d’un tournant, c’est aussi grâce à une nouveauté. Le comité collabore avec Ipalle pour proposer un festival " en route vers le (presque) zéro déchet", selon le titre du communiqué envoyé par l’Intercommunale. " On veut réduire de moitié notre production de déchets", avoue Gwen Vanzeveren, le président des Gens d’Ere.

©EDA

L’an dernier, les festivaliers de la Bulle d’Ere ont expérimenté les gobelets réutilisables. Ce n’était qu’une infime partie des aménagements que le comité met en place douze mois plus tard. Plusieurs éco zones permettant aux spectateurs de trier leurs déchets, des cendriers, des bols réutilisables pour la nourriture, des stands de sensibilisation avec Ipalle, une animation en réalité virtuelle autour du tri: les Gens d’Ere et l’intercommunale ne lésinent pas sur les moyens pour parvenir à cet objectif. " Rien qu’avec des gobelets réutilisables, on évite de commander et donc, de mettre à la poubelle 100000 gobelets jetables", indique le président du comité.

Ce virage, il s’est aussi décidé grâce aux jeunes bénévoles. " La génération qui nous suit a grandi et développe des aspirations liées à l’environnement. Les initiatives écologiques, ce sont aussi leurs engagements et leurs idées."

L’ambiance familiale du festival permet aussi au comité de collaborer avec des partenaires de Wallonie picarde, notamment pour les food-truck et de proposer ce qu’on voit beaucoup en Flandre mais encore peu de l’autre côté de la frontière linguistique: un parking vélo. " Et aussi des navettes au départ de l’Esplanade de l’Europe, à Tournai. L’idée étant de ne pas encombrer les zones de stationnement sur le site du festival." Ajoutez à cela une attention accrue au camping où les festivaliers seront aussi sensibilisés et vous obtenez tous les ingrédients d’une recette qui ne peut que fonctionner. " On anticipe un peu mais dans quelques années, ces mesures deviendront une norme. Les bons réflexes, on se les impose maintenant parce que ça a du sens. Comme le festival grandit, c’est aussi l’occasion de montrer l’exemple", conclut Gwen Vanzeveren.