Kain : les noces de platine des époux Degraeve-Van Vlemmeren

Lucien Degraeve et Éliane (Lily) Van Vlemmeren se sont mariés à Tournai le 19 juillet 1952 et sont installés à Kain depuis des décennies. Nous les avions rencontrés à l’occasion de leurs noces de diamant, voici 10 ans. Cette fois, ils viennent de fêter leurs noces de platine, en famille. À côté de leurs trois enfants (Marie-Anne, Christian, Marie-Christine) et leurs quatre petits-enfants, la famille s’est enrichie de cinq arrière-petits-enfants.