La Tournaisienne Hélène Dutrieu s’articule dans un corps de géant (vidéo et photos)

La Tournaisienne née en 1877 n’est comparable à aucune femme de son temps. Non seulement, elle s’est affranchie du carcan imposé par l’époque patriarcale du 19esiècle, mais elle s’est aussi et surtout frayé un chemin dans des secteurs qui, toujours aujourd’hui, restent majoritairement masculins. Cycliste, motocycliste, coureuse automobile et… pilote d’avion… Pourtant la connaissez-vous? Au moins son nom? Voilà le problème: une oubliée de l’histoire. Mais cette femme mérite que lumière soit faite!

À la demande du Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Dorian Demarcq, artiste lillois installé à Tournai, est en train de réaliser une marionnette géante en son honneur. L’inauguration est prévue le 25 septembre, jour de l’événement "Géants et minuscules" sur la Grand-Place.

Un mix pour un nouvel objet

La commande est passée: ni trop marionnette, ni trop géante! Hélène Dutrieu doit emprunter les caractéristiques propres de ces deux arts traditionnels, sans être un portrait à l’identique, "mais plutôt une interprétation".

Comment la caractériser? "On a des traces de cette figure féminine belge grâce aux photographies. Il faut que la géante soit reconnaissable au premier coup d’œil. Le choix a été d’utiliser un panier en osier comme corps. Des éléments vont rappeler l’articulation d’une marionnette: des bras souples comme les Poriginelles (marionnettes tournaisiennes à tringle) et des jambes sur un cycle, en référence à son activité de coureuse cycliste. Elle portera un bonnet d’aviatrice avec au sommet une flèche, ainsi que des ailes. C’est vraiment un mix pour créer un nouvel objet. C’est un challenge. La complexité est que je dois réfléchir beaucoup plus à sa manipulation" , explique Dorian Demarcq, créateur notamment du géant Clovis.

Une marionnette évolutive

Pour l’instant, "ce n’est qu’un premier jet" . Faite en terre à modeler, Hélène Dutrieu doit encore être retravaillée, notamment au niveau de son expression. "Je vais tenter de faire apparaître ses dents avec son sourire, un détail repris sur plusieurs photos. Une fois que je serai satisfait, je contacterai l’équipe du musée pour une rencontre. Ensuite, on passera à la phase du moulage. Je devrai le faire en plusieurs parties et reconstituer le volume soit en résine, soit en papier. Habituellement, je préfère employer du papier. C’est un matériau qui a fait ses preuves dans le temps" .

Dorian Demarcq le mentionne directement: "Il n’y a pas l’idée de surenchérir et que ce soit la plus grande géante. Cela occasionnerait des contraintes à n’en plus finir: trouver un lieu de stockage, un nombre plus important de porteurs,… Avant, il y avait plus ce côté compétitif, mais ce n’est plus la mode" .

Cette marionnette unique en son genre sera amenée à évoluer. "À terme, on a réfléchi à ce qu’on puisse retirer le système d’articulation des jambes et avoir un portage traditionnel avec le panier en osier" .

La tête dans les nuages sans perdre les pédales

Les autres petites filles de son âge se seraient tournées vers la couture ou la cuisine, mais à 14 ans, lorsqu’elle quitte l’école pour gagner sa vie, Hélène Dutrieu est davantage intéressée par les frissons que lui procure la vitesse. Elle enfourche donc son vélo et en 1895, participe aux premières courses cyclistes féminines sur piste à Tournai. Deux ans plus tard, elle remporte le championnat du monde de vitesse à Ostende, ce qui lui vaut d’ailleurs le surnom de "La flèche humaine". Après bon nombre de tours dans les vélodromes, Hélène souhaite emprunter un autre tournant. Elle veut du show! Plus d’audace! Installée à Paris, celle-ci commence une courte carrière de comédienne puis, se lance comme cascadeuse dans les loopings à vélo, à moto et en automobile. Son spectacle conquiert l’Europe.

Aussi une «fille de l’air»

En 1910, la femme essaie son futur terrain de jeu: l’aérien. Un constructeur français lui confie les commandes d’un monoplan baptisé "La Demoiselle". Un vol qui laissera la tête d’Hélène dans les nuages, puisqu’elle décide de passer son brevet pilote à l’Aéro-Club de France. Évidemment, elle l’obtient et devient par la même occasion, la première femme aviatrice belge. En 1913, elle reçoit la Légion d’Honneur. L’essor de l’aviation lui permet également de découvrir un nouveau type d’engin: l’hydravion. Au même titre que ses collègues masculins, ses exploits contribuent largement à l’amélioration de l’aéronautique, que ce soit en fiabilité, maniabilité et performance.

Toujours plus de cordes à son arc

L’aventure dans les airs prend fin brutalement lorsqu’arrive la guerre 14-18. Les femmes sont interdites de vol. Hélène s’engage sur le front comme infirmière volontaire de la Croix-Rouge. À la fin du conflit mondial, une nouvelle voie s’ouvre à elle: le journalisme. Elle rencontre son mari, Pierre Mortier, un homme de lettres et député français qui décédera en 1946. À sa mort, Hélène se consacre à nouveau aux avions, non plus en tant que pilote, mais s’attache à promouvoir le sport aérien féminin. Vice-présidente de la section féminine de l’aéro-club de France, elle crée en 1956, un prix franco-belge, la Coupe Hélène Dutrieu-Mortier.

À l’âge de 83 ans, celle-ci rejoint le ciel pour un dernier voyage.