Il y a 50 ans: si loin ou si proche? (3)

Question à quelques centaines de millions de francs belges, voire bien plus. Élargir l’Escaut en ville ou lui faire contourner Tournai par les villages… Et accessoirement, que faire du pont des Trous? Tout y passe, même l’idée d’élargir partiellement en site propre, se limiter à une circulation alternée (on précise entre le pont à Ponts et le pont de Fer), et sacrifier le pont des Trous… Ce qui se termine aujourd’hui, 50 ans plus tard.