" Le programme est à l’instar des autres années: des food trucks, des concerts en tout genre, des animations pour enfants, etc. ", précise Vincent Braeckelaere, échevin des Fêtes.

Les visiteurs pourront ainsi profiter d’une vingtaine de food trucks et de bars, de bornes photos ou encore de jeux anciens. Il y aura aussi pour les plus jeunes un stand de grimage, un manège ainsi qu’un spectacle donné à 14 h par Biscotte & Brioche.

Tout au long de la journée, l’ambiance musicale sera assurée par DJ Nours et différents artistes. Le parc communal accueillera notamment les performances d’Houcine de la Star Academy 2, des Zazous de Wazemmes, Roxanne de The Voice et bien d’autres encore.

Pas d’argent pour le feu d’artifice

Si la ville de Tournai prévoit tout un tas d’activités pour célébrer le 21 juillet, il faudra cette année encore faire sans le traditionnel feu d’artifice de clôture.

" Cette décision a été prise en collège communal et les raisons sont purement budgétaires , explique l’échevin des Fêtes. Il a fallu faire des choix mais nous espérons pouvoir en faire un à un autre moment comme le 31 décembre ".