Au Sabot à Kain: une identité culinaire dans la vieille ferme restaurée

Pierre Tamigniau et son équipe ont vu l’établissement monter en puissance ces quelques dernières années. ©EdA

Le gril au cœur de la cuisine

Comme tout bon patron, Pierre est au four et au moulin. Mais sa place de prédilection se trouve devant l’ancienne grande cheminée convertie pour y cuire les grillades au feu de bois. "L’architecte a réalisé un beau défi pour faire ce gril: il fallait tenir compte de la puissance de la hotte et de l’extracteur sur le toit, de l’aménagement par un ferronnier, etc. La partie vitrée donnant vers la salle permet aux clients de me voir travailler. Le soir, il y a toujours des têtes qui viennent voir comment ça se passeen cuisine".

La passion des grillades

Avant de se lancer à Kain, le chef a multiplié les expériences. Au Mexique, en Angleterre, en France, et en Belgique bien sûr: chez le traiteur Baert (devenu Domaine de la Blommerie) à Mouscron, à la Gourmandine à Dottignies, au Passé Simple à Mouscron, à Lasspierinn à Espierre, au restaurant Les Nomades à Herseaux… "C’est dans ce dernier établissement que j’ai été formé au grill. Bechir m’a pris sous son aile; j’ai appris avec lui le métier de grillardin qui n’est pas aussi évident que certains le pensent".

Herseautois d’origine, Pierre Tamigniau prenait le train tous les jours pour rejoindre l’école hôtelière de la Sainte-Union de Kain. "À l’école, je n’étais pas le meilleur en cuisine, loin de là.Je préférais le contact direct avec les gens dans la salle. La passion du chef est venue progressivement au fil de mes expériences et rencontres".

En juin 2021, l’ouverture de la véranda construite face au parc du restaurant a boosté la fréquentation de l’établissement. ©EdA

Une nouvelle véranda

En pleine période de confinement, Pierre Tamigniau et son épouse ne se sont pas découragés. Au contraire, ils ont développé un service de plats à emporter ainsi qu’un espace "épicerie" avec des produits du coin. "On a eu plein de nouveaux clients, les retours étaient excellents" . En juin 2021, l’ouverture de la véranda construite face au parc du restaurant a boosté la fréquentation de l’établissement. "On est passé de 40 à 60 couverts, toujours avec une clientèle diversifiée: des personnes qui viennent manger sur le temps de midi lors de leur journée de travail, des personnes âgées habituées…"

Le menu du mois, fort apprécié (80% des commandes), propose un mix de grillades et de plats finement préparés. "Ces quatre dernières années, le restaurant est monté en puissance. L’arrivée de David (Dransart) à mes côtés en cuisine n’est pas étrangère à cette situation. Il a d’excellentes idées, il est créatif, on se complète bien. On a une super équipe en cuisine et au service".

David Dransart apporte sa touche personnelle en cuisine. ©EdA

Le restaurant n’a pas encore eu les honneurs d’une mention dans un guide gastronomique. "Ce n’est pas du tout quelque chose à quoi je pense. Mais des copains restaurateurs m’ont déjà dit que je le mériterais. Je souhaite juste continuer à travailler comme je le fais actuellement. Avec mes valeurs de cuisine traditionnelle française, mes grillades, avec le plus possible de bons produits locaux".

L’araignée, une pièce de viande d’une tendresse incroyable

L’araignée de bœuf a son succès au Sabot. Elle est proposée bleue ou saignante. "Si un client me demande de la cuire à point, je le fais, mais ce n’est pas sa meilleure cuisson" , dit Pierre Tamigniau, qui se fournit à la boucherie Dujardin (Hérinnes). "Christophe, l’employé, me nettoie l’araignée de façon exceptionnelle. C’est une mauvaise partie de bœuf, une pièce bourrée de nerfs à la base. Il y a un gros travail pour la nettoyer correctement, retirer patiemment tous les nerfs. Quand tout est nettoyé, ça ne ressemble plus à rien, ça part dans tous les sens, tout est en morceaux et c’est pour ça qu’on appelle ça une araignée".

Pour la cuire, le chef met deux piques à brochette pour la faire tenir en une pièce. "Sinon elle s’éclate sur mon gril. Finalement, ce plat de viande a un goût et une tendresse incroyables".

L’araignée de bœuf, une des stars du restaurant. ©EdA

Certains restaurants appellent le plat d’araignée la pièce du boucher. "Parce qu’il faut être boucher pour nettoyer cette pièce correctement. Une pièce qui devrait coûter autour de 9€ du kilo revient finalement 20€ le kilo en raison du temps que le boucher met pour la nettoyer".

Avec son araignée, le client choisit son accompagnement (frites, croquettes, gratin dauphinois, pommes de terre au four), sa sauce maison, et une salade ou des légumes. "Actuellement, on travaille sur une ratatouille de légumes d’été".

Le magret de canard est aussi devenu un plat phare du restaurant. "On le fait flamber dans la poêle avec la mandarine Napoléon, et on termine au grill pour avoir le bon croustillant. Une petite sauce légende accompagne le magret, constituée de graines de poivre flambées également à la mandarine Napoléon également, dans laquelle on rajoute le fond de veau et notre crème avec de l’estragon. Cette sauce se marie très bien avec le magret de canard, ça change du magret à l’orange un peu fruité" .

Autre "star" du restaurant, le Suprême de volaille fermière (de la ferme des 4 vents). "On doit ce plat à David, mon bras droit en cuisine".

Ouverte en portefeuille, la volaille est farcie avec un haché dans lequel sont ajoutés des pommes, du calvados, un assaisonnement de sel et poivre, de la farine et des œufs. "On enroule tout ça et on cuit à basse température au four à 87 degrés avec un petit jet de vapeur pendant 1h10 à 1h20. C’est essentiel pour que la volaille reste la plus moelleuse possible".

Autre «star» du restaurant: le Suprême de volaille fermière. ©EdA

Au moment du service, la volaille est saisie à la plancha et est terminée au four. "On travaille ça avec un petit écrasé de pommes de terre à la truffe. Et on rajoute des champignons de saison, des petites carottes jaunes, et une petite sauce à la normande, sans crème, constituée de champignons de Paris et de Calvados".