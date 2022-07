La fête (nationale) de Blandain retrouve ses marques

Il est évident que les différentes crises ont laissé des traces tant au niveau humain que financier mais l’envie de poursuivre l’aventure a pris le dessus. Si certains ne sont plus disponibles d’autres, certes moins nombreux, se sont proposés et si le budget doit être revu à la hausse, là aussi on s’est adapté.

Finalement ce jeudi on retrouvera donc le schéma habituel. Les activités débuteront à l’aube pour se clôturer aux premières heures de vendredi.

Brocante, courses à pied, concerts…

Du monde, il y en aura déjà lors de l’installation de plus de 225 brocanteurs qui seront présents de 6 à 15h dans le cœur du village soit Place, rues de l’église, René Delrue, du Fossier, des Anciens combattants et Place de la gare. Dès 8h, les marcheurs pourront profiter de la "Balad’inoise" (circuit de 4 et 10 km).

À 10h30, moment de recueillement avec la commémoration au monument à l’issue de l’office religieux pour les victimes des deux guerres.

On enchaînera avec le Blandain’s Got Talent: toute personne qui excelle dans l’une ou l’autre discipline – danse, chant, musique ou autres – est conviée à la présenter au public. Spécialiste du genre, les "Co’pintes d’abord" mettront l’ambiance dans le village (12h45 et 14h30).

Toute la journée une exposition sur les commerces et industries de Blandain sera présentée par Francis Crowin (école libre) alors qu' à 16h et 17h30 place sera faite au sport avec les courses à pied du Challenge des jeunes (3 à 12 ans) et le jogging de 6 km.

Autre moment très attendu en soirée, le concert du groupe "Melting potes", un ensemble qui avait mis le feu lors d’éditions précédentes. Et de feu….d’artifice cette fois, incontournable en ce jour national, il en sera bien question vers 22h.

page facebook Festi 21 Blandain – Brocante: 0494/304920 – 0472/447619 – Challenge des jeunes et jogging: Pierre-Henri Bois via facebook.