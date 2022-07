Ce Tournaisien va traverser trois pays lointains sur son vélo pliable !

Son moyen de transport n’a pas été choisi au hasard: " Je suis tout le temps à vélo, autant pour aller au boulot que pour faire un road trip, une véritable passion! "

Ce passionné en possède évidemment plusieurs, il a décidé, pour son périple, de privilégier un vélo pliant.

" Le vélo pliable est plus pratique pour ce genre de voyage. Je ne paye pas de supplément pour l’avion et il ne gêne personne dans les transports en commun. En plus, si je veux partir en randonnée, je le plie et le dépose chez l’habitant, il ne prend pas de place. " Paul a tout de même vérifié au préalable la résistance de son "engin": " J’ai fait un test en partant huit jours en Provence avec ce vélo et il a bien tenu le coup. " Il reproduira donc ce schéma mais pour un périple nettement plus long cette fois.

Sur les traces du Seigneur des anneaux

S’il considère ces trois pays comme " ses pays de rêve ", son passage par la Nouvelle-Zélande revêt une connotation bien particulière: " Si je veux y aller, c’est à cause du… Seigneur des anneaux de J. R. R. Tolkien, j’en suis un grand fan. "

En plus de découvrir l’autre bout de monde, Paul tient à rester au plus proche de la nature.

" Mon but est de voyager dans la nature, en mode bivouac ", sourit le Tournaisien. C’est pourquoi le baroudeur emporte le strict minimum: " Je pars avec 8 kg de bagages, ce qui n’est rien du tout. L’affaire la plus lourde est mon livre du Seigneur des anneaux: un peu plus d’un kilo. "

