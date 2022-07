Notre agenda Wapi: Beau Vélo de RAVeL, fête des Marmoursets, promenade contée dans le parc d’Enghien et bien d’autres activités!

1. Dans la région de Tournai: le Beau Vélo de RAVeL à Pecq

C’est au tour de Pecq d’accueillir le Beau Vélo de RAVel ce samedi 16 juillet. Les cyclistes pédaleront le long des chemins de halage bordant l’Escaut en passant par Espierres et Helchin pour une boucle de 29,8 kilomètres. Le départ de la balade est prévu à 13h pour un retour au village RAVeL vers 15h45.

En matinée et tout au long de la journée, de nombreux stands et animations prendront place au sentier de la Perche à Pecq. Au retour de la balade, le groupe Covermania assurera l’ambiance en reprenant les plus grandes chansons des années 70 à nos jours. Suivra le concert de Noé Prescow à 16h45.

2. Dans la région d’Ath: «Tant que le loup n’y est pas» au parc d’Enghien

Samedi, les Semeurs de Rêves investissent le parc communal d’ Enghien avec " Tant que le loup n’y est pas… ", un parcours spectacle faisant la part belle aux contes investis lors de stages animés par Catherine Pierloz.

Au programme, deux représentations de la promenade contée à 17h et 20h pour frissonner de plaisir et d’effroi avec les artistes. Dès 8 ans.

Tickets en prévente: 6 € – 10 € (+ 2 € sur place) – 02396 37 87

3. Dans la région de Mouscron: la fête des Marmousets à Comines

Ce week-end, à Comines , c’est le grand retour de la fête des Marmousets avec son cortège et ses lancers qui mettent à l’honneur les enfants et le passé rubanier de la cité.

Les festivités débutent ce samedi sur la place Sainte-Anne avec le concert du groupe cominois The Blend.

Dimanche dès 15h, les spectateurs pourront applaudir les groupes, chars et géants liés à la vie de la rubanerie, mais aussi, dans un esprit de "carnaval d’été", de nombreux participants d’Amérique centrale et du sud. Après le cortège et son show sur la Grand-Place aura lieu depuis l’hôtel de ville le lancer de 200 poupées de Marmousets pour les enfants, suivi de 300 exemplaires pour les adultes.

