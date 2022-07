Le Tournai d’avant: des remerciements après l’aventure des galeries de la citadelle

Le 24 août 2001, ce sont des visiteurs peu habitués à ce genre d’exercice qui franchissent les échelons d’entrée. Il y a là, avec le bourgmestre Christian Massy, des politiques et des techniciens qui vont déambuler dans la galerie ouverte.

A force de courage, les jeunes auront le dessus sur ce monstrueux éboulement. ©EdA

Au retour, fourbus mais heureux de cette découverte, tous se disent "conquis par cet ouvrage de Louis XIV". La réalité pratique ne leur a pas échappé et il est question "d’un relevé topographie (qui fut fait par Gérard, talentueux arpenteur officiel), d’un accès plus facile, de moyens mécaniques afin d’évacuer les terres et même l’assèchement d’une partie de la galerie Nord vers le boulevard Albert".

Car il y a, vers le Nord, d’autres galeries, plus larges souvent, plus belles aussi, qui foncent vers le bastion du Roi. On y retrouve malheureusement beaucoup d’eau car une source découverte par les militaires du Roi Soleil coule toujours, son eau très claire sert d’ailleurs de lieu de vie à de petites écrevisses.

Etonnement et admiration pour les édiles et responsables de service ont déambuler dans les galeries. ©EdA

Mais il a aussi cet imposant escalier de 30 marches suivi d’une galerie menant sous les maisons de la rue de la citadelle (un habitant ayant percé la voûte y déverse ses eaux usées) et s’achève par un éboulis quasi à la rue de Barges.

Des bouts de galeries existent aussi sous Ruquoy (galerie Pirmez), sous le CRP, de quoi alimenter les futurs rêves d’exploration.

Le flanc sud fut consolidé par les Hollandais d'où ces chambres demeurées intactes. ©EdA

Lorsqu’il s’avéra qu’aller plus loin n’était pas possible, trois guides, Étienne, Philippe et Jean-Pierre, eurent l’idée d’ouvrir ce lieu au public. Le succès fut au rendez-vous, le parcours s’agrémentant de notions historiques et/ou pratiques, notamment sur les meurtrières qui sont plus de 150 au total, soit de fusiliers soit pour les canons de forteresse.

Dans cette galerie coule depuis des siècles une eau pure où nagent de petites écrevisses. ©EdA

Le dimanche 3 septembre 2001, à la Halle-aux-draps, les représentants des scouts et patros étaient réunis. Certes pour de longs et mérités remerciements, pour les féliciter de s’être investis courageusement et avec bonne humeur dans ce travail difficile mais aussi pour se partager, selon le nombre de prestations, les 34.520 francs, augmentés d’un subside de la ville. Ils l’avaient bien mérité.

Une autre voie

Durant les derniers mois des travaux, des adultes ont rejoint les équipes. Certains d’ailleurs se sont pris de passion pour ce lieu et envisagent l’avenir de façon plus réaliste que les guides qui avaient foncé, armés de leur seule bonne volonté.

Intelligent stratagème, une chicane pour éviter les tirs en enfilade. ©EdA

Deux questions essentielles devaient trouver réponses: en cas d’incident ou même d’accident lors des visites publiques (il n’y en eut point), qui en endosserait la responsabilité? Et ensuite à qui appartient ce site? À l’armée ou la ville et qui peut donc délivrer une autorisation d’y pénétrer? L’armée se montre plutôt frileuse.

Ceci aboutit, en novembre 2006, lors de la réunion de ces passionnés, à la création de l’ASBL "Les Amis de la citadelle", laquelle reste active. Mais c’est une autre histoire.

L’Aventure, car c’en était une, ne fut pas inutile. Les travaux ont permis de se rendre compte du potentiel exceptionnel de ce formidable ouvrage voulu par Louis XIV qui n’y trouvait qu’un défaut: de ne pas avoir de roues pour l’emporter lors de ses conquêtes.

Ironie du destin, cette citadelle, affirmée imprenable, se rendit lors des deux sièges auxquels elle fut confrontée: en 1709 par les Alliés, en 1745 par les Français. C’est là le cycle de l’Histoire.