Maulde: Francy Maes, un facteur dévoué depuis 35 ans, s’apprête à raccrocher son uniforme

Son départ à la retraite, à l’aube de ses 60 ans, laissera un grand vide tant le facteur est unanimement apprécié pour sa sympathie et son dévouement.

Serviable à souhait, Francy Maes raccrochera son uniforme de postier à la fin du mois, après avoir distribué des dizaines de milliers de courriers aux Mauldois. C’est forcément avec un gros pincement au cœur que le facteur titulaire du village prestera ses trois derniers jours, les 25, 26 et 27 juillet.

" J’appréhende un peu ce moment. La carapace risque de se fissurer lorsque je croiserai la route des habitants. J’étais un peu devenu le confident de certains d’entre-eux, des personnes souvent isolées , confie-t-il, le regard chargé d’émotion.

Francy Maes dans son ancien uniforme. Sa carrière à la poste a débuté il y a 42 ans! ©ÉdA

Durant toute ma carrière, je me suis efforcé d’être à la hauteur de ce que la population peut attendre d’un facteur: être agréable, souriant, accessible, dynamique… À force de côtoyer les mêmes personnes au fil des décennies, des liens se créent. Il y a des gens chez qui je rentre depuis 30 ans! Les rencontres et les échanges me manqueront le plus. "

Très actif au sein du club de balle pelote de Tourpes, dont il est le secrétaire, Francy Maes a toujours mis le social sur un piédestal.

" C’est l’essence même de notre travail mais cela s’est malheureusement perdu au gré des changements incessants intervenus ces quinze dernières années, et qui ont rendu le métier moins agréable ," précise notre interlocuteur, jamais avare en petits mots gentils et humoristiques lors de ses tournées.

Un métier déshumanisé

Sans être pour autant amer, le postier regrette cette rupture avec la population, dictée selon lui par des impératifs de rentabilité. " C’est une évolution de notre société, qui se déshumanise, et la profession de facteur a suivi le mouvement. Il faut vivre avec son temps et bpost, qui a changé de statut en devenant une entreprise publique autonome, se devait de s’adapter pour maintenir l’emploi. Mais cela s’est fait, hélas, au détriment des relations humaines qui n’existent presque plus. "

On dépannait parfois les habitants, surtout les personnes seules, en allant chercher du pain, des médicaments à la pharmacie… Des petits services que l’on ne peut malheureusement plus rendre aujourd’hui

Les petits services que rendaient autrefois les facteurs aux citoyens ont peu à peu disparu… " À mes débuts, on rentrait encore dans les maisons, pour discuter avec les habitants et boire, à l’occasion, un petit verre. On partageait de beaux moments de convivialité. Cela arrivait aussi de dépanner les gens, surtout les personnes seules, en allant chercher des médicaments à la pharmacie, un pain chez le boulanger, etc. C e n’est plus possible maintenant."

Ce qui a bouleversé le quotidien des facteurs, c’est indéniablement le logiciel informatique "Géoroute", qui a entraîné une réorganisation des tournées de distribution.

" Ce programme destiné à optimiser le volume de travail par rapport aux heures de prestations a été un sacré chamboulement. Les trajets des facteurs ont été modifiés et même allongés, ce qui a alourdi la charge. Je n’ai toutefois pas à me plaindre car j’ai eu la chance de garder les trois quarts de ma tournée, dans le centre de Maulde. "

Beaucoup de messages de sympathie

Attaché au bureau bpost de Froyennes, Francy Maes peut se targuer (NDLR: même si sa modestie l’empêchera toujours de s’en glorifier) d’un exceptionnel parcours professionnel, débuté en 1980 à l’âge de 18 ans. Après une première expérience à Bruxelles, le postier rejoignit le petit bureau de Barry en 1987 où il enchaîna les remplacements dans les villages de Barry et Maulde.

Le déménagement des activités postales à Gaurain, quelques années plus tard, l’amena à couvrir une zone plus large, incluant Gaurain et Vaulx. La belle histoire à Maulde a ensuite pu s’écrire suite au départ à la pension du facteur attitré du village. " On ne m’y a plus délogé. "

Sur les réseaux sociaux où son courrier d’adieu adressé aux habitants a été publié, Francy a déjà reçu pas mal de marques de sympathie.

" Ça fait chaud au cœur , dit le Leuzois, qui a récemment réalisé une série de clichés sur le circuit de sa tournée. Je les publierai sur la page Facebook dédiée aux habitants de Maulde, après mon dernier jour. Ce sera mon armoire à souvenirs. "