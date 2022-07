Envolée poétique

Xavier Bouvier et Benoît Devos ramènent leur jeu clownesque aromatisé au sel des gestes les plus quotidiens. Tout est rien, ils l’ont inventé. Lancer un caillou vers l’autre, dénicher une ridelle sur son visage, réussir un tango avec lui, saisir un outil, une corde, gonfler un ballonnet… Quelle étoile leur est tombée dessus, il y a quelques décennies, pour ciseler l’imaginaire qui les habite? Action, dérobade et vrille: en trois temps et davantage, s’impose un subtil numéro scénique et l’image cavale plus loin. Tout un langage gigote entre les lignes, les codes se révèlent universels, qu’ils soient gestuels ou sonores.

Justement, le son: sans paroles ni sous-titres, les cris, cliquetis, hululements, borborygmes et autres fleurs vocales lancent leurs messages codés. La complicité galope jusqu’au public, tous les âges sont gagnants. L’affaire se corse quand la charrette devient un troisième personnage qui joue son rôle à fond: balancer, s’étaler, saluer, dissimuler, rouler. En culbutes et disputes, le ton monte et patatras! C’est la musique qui sauvera la fête dans la verticalité d’un récital. Guitariste et sonneur de clochettes offrent une envolée poétique bienfaisante. Même les cumulus savourent sagement l’instant.

"In Petto", parc du Château du Saulchoir, Kain, samedi 3 septembre à 17h30 (gratuit sur réservation), dans le cadre de "Jours de fête" en collaboration avec le Théâtre National et la Maison de la culture de Tournai. 069253080