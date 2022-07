Kiabi débarque aux Bastions (Tournai), ainsi que d’autres nouvelles enseignes

L’information est dévoilée alors que ce mercredi, c’est l’enseigne de vêtements et d’article de sport Intersport qui ouvre ses portes dans le retail des Bastions là où on retrouvait auparavant Brico, aux côtés de Maison du Monde.

De nouvelles ouvertures qui se succèdent pour diversifier l’offre au sein du centre commercial tournaisien! Il y a quelques jours, les amateurs de shopping ont pu découvrir "Project X Paris", la nouvelle boutique spécialisée dans le vêtement urbain.

Viendront s’ajouter d’ici quelques semaines: les boutiques Calzedonia et Intimissimi proposant des collections alliant sous-vêtements, lingerie, vêtements de nuit et maillots de bain. La bijouterie Claire’s, avec son large choix de bijoux, accessoires cheveux, cosmétiques et autres accessoires de mode, ouvrira quant à elle ses portes le 5 août prochain.