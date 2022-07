Soldes d’été: «Les clients achètent moins mais mieux»

La chasse aux bonnes affaires est lancée depuis le 1er juillet et les retours sont globalement positifs. Pour le week-end d’ouverture, on a même enregistré une hausse des ventes de 12% selon le syndicat neutre pour indépendants.

Ce son de cloche se vérifie partiellement en Wallonie picarde où nous avons effectué un coup de sonde, principalement auprès d’enseignes de prêt-à-porter. Le premier bilan tiré après dix jours de démarques est encourageant.

" Il y a un regain d’intérêt de la clientèle depuis le début des soldes, qui ont démarré sur de meilleures bases qu’en 2020 et 2021 . C’est un soulagement de constater que l’activité reprend un rythme presque normal ", assure Joannie Thewijs, employée d’une boutique de la rue du Moulin, dans le centre-ville d’Ath.

Une liberté retrouvée dans les magasins

La fin de l’obligation du port du masque et des règles d’hygiène imposées dans les magasins a été salutaire pour tous ceux qui avaient perdu la notion de shopping plaisir. " Le s gens se sentent plus libres sans ce masque qui les a tant rebutés… Durant la période de crise Covid, on avait d’ailleurs perdu certains de nos clients mais on se réjouit de les voir revenir progressivement."

Le contexte n’en demeure pas moins morose en raison de l’inflation galopante, principal dommage collatéral de la guerre en Ukraine.

Des achats plus raisonnés

Face à un pouvoir d’achat en berne, les citoyens sont bien plus regardants à leurs dépenses. Et ça, ce n’est pas une bonne nouvelle pour le tiroir-caisse des commerçants… " Les clients n’achètent plus que ce dont ils ont réellement besoin alors qu’auparavant, ils ne se mettaient pas nécessairement de barrières, surtout pour les vacances estivales ", nous dit l’indépendante athoise, active au sein de l’enseigne franchisée Veritas.

Certains enseignes de vêtements, comme ici dans le centre d’Ath, cassent déjà les prix en affichant des démarques jusqu’à – 70%. ©ÉdA

Cette évolution dans le comportement d’achats plombe un peu plus certaines boutiques comme Tournesol à Tournai.

" Le coût de la vie a explosé et les ménages font très attention en calculant leurs achats. On est parfois confronté à des clients qui, quand ils voient le montant de leurs articles à la caisse, demandent à en retirer quelques-uns pour alléger la facture ", précise l’une des vendeuses, dont le sourire trahissait sa déception devant la faible affluence au sein du magasin, implanté dans le piétonnier.

«Le ressort est cassé»

" On n’a pas l’impression d’être en période de soldes. Un ressort s’est cassé avec la crise du coronavirus. C’est très calme; les affaires marchent même moins bien que d’autres jours de l’année où il n’y a pas toutes ces réductions ". Un client nous interpelle: " En plus, l es magasins font des rabais sur leur marchandise tout au long de la saison, ce qui enlève de l’importance aux soldes."

©ÉdA

Si l’on met moins facilement la main au portefeuille, le tableau n’est pas si sombre. À la rue du Cygne par exemple, une autre artère commerçante du centre-ville tournaisien, la personne interrogée affichait un optimisme quasi débordant.

" Je suis content du flux de chalands attirés par les soldes ainsi que du niveau des ventes. Ce que je remarque, c’est que les clients sont davantage attentifs au fait d’acheter moins mais mieux en privilégiant des articles de qualité plutôt que d’aller vers la fast-fashion. La levée des restrictions sanitaires a ramené du monde dans les magasins. Les acheteurs sont un peu dans l’euphorie de l’été; les effets de l’inflation devraient se faire sentir à partir de l’automne.

Après avoir été brimés durant la période Covid en étant contraints de prendre de nouvelles habitudes, comme les commandes en ligne, les gens ont ce besoin de refréquenter les boutiques afin d’y retrouver cette humanité perdue pendant de longs mois ", ponctue notre interlocuteur.