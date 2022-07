H aubourdin-Loos . 20h30, chemin du château de la Pierrette: concert de Génération Boys Band et de Michal de la Star Academy et du groupe Collectif Métissé + spectacle pyrotechnique en musique.

Hem , 19h30, Grand Place: Concerts de NBK et d’Instant Karma 21h45 et à 23h, feu d’artifice sur le thème de Queen.

La Madeleine . 20h30, place du Marché: concert de Valentin Busenier, Myriam Abel et Bruno Monero puis du chanteur Jérémy Frérot. Feu d’artifice à 23h.

L a mbersart. plaine du Colysée. 20h30: Moon Dust tribute et feu d’artifice sur la Deûle à 22h30.

Marcq-en-Barœul , 20h, à l’Hippodrome, 137 boulevard Clemenceau: concert Elo et Pink Lily, et Best of Tour et à 23h, feu d’artifice.

Marquette-lez-Lille . 21h, domaine du Vert-Bois, 145, rue Lalau.: concert du Raoul Band. À 23h, feu d’artifice au-dessus des cimes du Vert-Bois.

Onnaing. 20h, stade Cliquet: concert de Ridsa et de Mister Cover. À 23h15, feu d’artifice.

Les Belges seront de la partie le 14 juillet, et notamment Mister Cover. ©EdA

Orchies. 20h, place du Général-de-Gaulle Concert avec Boris Way, Vinz Evaan, Adrian Verda.

Roubaix , 20h, Grand-Place: concert de l’orchestre François Schmitt. À 23h, feu d’artifice.

Saint-Amand-les-Eaux . 20h, tour abbatiale, Grand-Place: Jim Bauer et Arthur, et "Totalement 80", avec Lio, les Gipsy Kings par Diego Bailardo, Bibie, À Cause des Garçons, David et Jonathan, Jean Schultheis, Alain Llorca de Gold, Caroline Loeb, Léopold Nord & Vous, Ottawan, Ivanov. À 23h, feu d’artifice.

Lio sera sur la scène de Saint-Amand les Eaux, avec «Totalement 80». ©EdA

W allers-Arenberg, 19h , site minier: concert de Gilbert Montagné Feu d’artifice.

Wavrin , 21h, salle polyvalente: concert de Soldat Louis avec, en première partie, Double Je. À 23h30, feu d’artifice.

Jeudi 14 juillet

Anzin . 20h, place Roger-Salengro: "Si on chantait" (Olympe, Edgar, Gwendal Marimoutou, Jim Bauer) et Amel Bent. Feu d’artifice.

Bailleul , 20h, place Roger-Salengro: show des neuf artistes de "Just Party"

Bruay-sur-Escaut, 20h, place Roger-Salengro: concert du groupe Worlds Apart avec, en première partie, Latinos Lovers. Feu d’artifice à 23h.

Comines , 18h, Grand Place: concert de Thomas Alfra (18h15), Dévoré (19h30) et de Julien Clerc (21h15).

Denain , 19h30, parc Émile-Zola: concert d’Ottawan avec, en première partie, Blue Jeans Cover et tribute Obispo.

Hautmont , 20h, square du 8-Mai. Concerts de DJs et de Kid Noize puis feu d’artifice.

Kid Noize sera à Hautmont, avec des DJ’s ©EdA - Florent Marot

H ergnies , 19h30, place de la République: spectacle Back to 80’s avec Alain Llorca-Gold puis à 23h, feu d’artifice.

L y s-lez-Lannoy, 20h, espace culturel Agora Maurice-Caudron. Concert de Jean-Pierre Mader, Pauline Ester, Claire des 5. À 23h, feu d’artifice.

Jean-Pierre Mader pour fêter le 14 juillet à Lys-lez-Lannoy. ©heymans

M ortagne-du-Nord , 20h, au parc Mandela. Concert de Rosa, Abba Voices, G4 Band, et Sébastien El Chato puis feu d’artifice

Petite-Forêt , 23h: Johnny Mirador, Tribute Queens Alive et Zouk Machine + feu d’artifice.

Raismes , à 20h, Grand-Place.. Concerts du groupe 3 Cafés gourmands et d’Adeline. feu d’artifice à 23h

Tourcoing , Grand-Place, 20h, concert du groupe Cover7 et à 23h, spectacle pyrotechnique

Valenciennes , 20h30, parking Lacuzon: concert du groupe Edgär et de Mika; à 23h, feu d’artifice.

Mika se produira à Valenciennes jeudi soir. ©BELGA

Wattrelos , 15h30, au parc du Lion. Podium des vedettes avec les Vieilles Canailles Bis, Laroche Valmont et Émile et Images.