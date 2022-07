Froyennes accueille le premier refuge pour cochons d'Inde en Wapi

Passionnés par les cochons d’Inde, Enguerran Alavoine et Célestine Goossens, fondateurs de l’ASBL La Maison des Chons, ont décidé de transformer le fond de leur jardin en véritable refuge pour ces animaux qu’ils surnomment des "chons". Ce projet part d’un constat: " Au départ, nous étions bénévoles dans un refuge traditionnel dans la région de Mons et nous avons remarqué beaucoup d’abandons de cochons d’Inde. Comme il n’existait pas d’endroits d’accueil spécifiques pour eux dans les environs, nous avons décidé d’agir et d’en créer un ", raconte Célestine Goossens,