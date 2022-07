Où se trouve la rue des Wallons… à New York?

Un homme dont les parents avaient fui Tournai

Beaucoup de Tournaisiens connaissent l’anecdote: c’est un homme originaire de Tournai, un certain Pierre Minuit, qui acheta l’île de Manhattan aux Amérindiens pour le compte de la colonie de la Nouvelle Néerlande dont il était alors le gouverneur. Le prix, dérisoire, est payé en bibelots divers. Certaines sources parlent de 60 €, d’autres de 700 €: c’est de toute façon l’affaire du siècle, et même du millénaire. C’est ainsi que naît la Nieuw Amsterdam qui, par changement de "propriétaire", deviendra New York en 1664.

Les plus avisés vous diront que Pierre Minuit (1580-1638) n’était pas né à Tournai mais à Wesel, dans le duché de Clèves, sur le Rhin, en Allemagne, à un bon 150 km au nord-nord-est de Liège. Ce sont les parents de ce Pierre, calvinistes (protestants), qui étaient de Tournai. Ils avaient quitté la ville, en proie aux persécutions religieuses perpétrées sous Philippe II.

Note: pour resituer les choses, c’est dans ce contexte qu’eut lieu la fameuse résistance de Christine de Lalaing face aux troupes d’Alexandre Farnèse, en 1581, soit peu après le départ des Minuit vers le duché de Clèves (Saint-Empire romain germanique)

Les Wallons s’installent le long du mur

Recevant une éducation de choix, Pierre Minuit fait carrière dans la diplomatie, et le voici à Manhattan, au service des Pays-Bas. Après quelques pionniers, des colons s’installent sur cette nouvelle terre qu’il vient donc d’acquérir. Ils érigent un mur de protection au nord de leur première agglomération. Dans la rue qui longe ce mur, ce sont surtout des migrants wallons qui se regroupent, et la rue devient logiquement en néerlandais "Waal straat", la rue wallonne, la rue des Wallons.

De Waal à Wall…

Quand les Anglais deviennent les maîtres des lieux moins de 40 ans plus tard, ils renomment les choses au plus près: Breukelen (du nom d’un village des Pays-Bas) devient Brooklyn, Brede weg (avenue large) Broadway… et Waalstraat (rue des Wallons) change encore moins à l’oreille pour devenir Wall Street, la rue du mur, ce mur au pied duquel la petite communauté wallonne s’assimile peu à peu à la majorité linguistique en place.

Le clin d’oeil du destin

Un bon siècle plus tard, les activités financières de la place feront connaître cette Wall Street dans toute l’Amérique puis dans le monde entier.

Il y a quelque chose de vertigineux à penser qu’une (bonne) part de la marche du monde se décide en cet espace qui fut primitivement la rue des Wallons…