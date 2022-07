On pouvait s’en douter: ce n’est pas très bon…

Les semaines se suivent et se ressemblent. Cela devrait se poursuivre un certain encore selon les experts. En Wallonie picarde (353000 habitants), on est passé successivement de 401 à 524 puis à 809 et, cette semaine, à 1383 nouveaux cas détectés. Ce qui donne un taux d’incidence hebdomadaire (nombre de cas/100000 habitants) pour ces huit derniers jours de 391. Avec une différence entre l’arrondissement d’Ath (443) plus touché que celui de Tournai-Mouscron (364). La Wapi dans son ensemble est plus impactée actuellement que le Hainaut (321) et la Wallonie (314). Moins que la Flandre (411) et Bruxelles (433).