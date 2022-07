Des «congés» interdits

Qu’est-il reproché au major Olivier Lowagie? D’exercer, en sus de son mandat de commandant de zone, des fonctions qui lui sont expressément interdites par arrêté royal du 19 avril 2014.

Pour un commandant de zone de secours (major ou colonel), certains "congés" sont interdits. Les uns peuvent quand même être autorisés moyennant dérogation accordée par le conseil/collège de zone (ex. pour accomplir un stage dans une autre fonction publique, absence de longue durée pour raisons personnelles…) Les autres ne souffrent pas d’exception. C’est le cas pour ce qui est, entre autres, de "exercer une fonction au sein […] d’une cellule stratégique […] au sein du cabinet d’un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local […]"

Or, ce n’est pas secret, M. Lowagie figure en tant qu’expert dans la cellule stratégique de la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, et dans le cabinet du bourgmestre de Tournai, par ailleurs président de la ZS de Wallonie picarde. Dans ce cas, il est même précisé que cela correspond à 1/5 ETP.

Pas une question de «congés»

Alors, M. Lowagie est-il dans l’illégalité? Ce n’est pas l’avis de la Tutelle (SPF Intérieur) qui n’a pas émis d’objection à la présente situation lorsqu’elle en a été informée.

Pourquoi? Selon nous, simplement parce que M. Lowagie n’a pas sollicité de "congé". Il n’a pas demandé à être partiellement déchargé de son travail au sein de la zone de secours pour exercer une autre activité. Il a juste demandé au collège de zone s’il pouvait exercer des missions d’expertise auprès de la ministre et du bourgmestre. L’accord lui a été donné, et s’il n’est pas renouvelé, cet accord s’arrêtera au 31 décembre de cette année.

M. Lowagie effectue donc ces missions en sus de son travail à la zone. "Je peux vous dire que cela n’affecte en rien ni la qualité ni la quantité de son travail. Non seulement Olivier (Lowagie) assure largement ses 38 heures à la zone, dont un week-end sur trois, mais il est aussi disponible en permanence." assure le bourgmestre Delannois.

Olivier Lowagie dit ne pas vouloir entrer dans la polémique. "Que j’en fasse trop pour mon métier, je peux l’entendre… reconnaît-il, presque amusé. Si on venait à me dire que je ne suis pas dans la légalité, je m’y remettrais immédiatement. mais ce n’est pas le cas […] Moyennant dérogation en ce qui nous concerne, chacun peut en marge de sa profession principale exercer d’autres activités. C’est cette dérogation que j’ai sollicitée et obtenue, mais je n’ai pas demandé de congé pour ça."

Win for life

On sent aussi dans le mail (syndical) évoqué plus haut un réel agacement face à une prochaine augmentation salariale pour les commandants de zone qui, capitaines ou majors, deviendraient colonels. Un cadeau ministériel (un "win for life" sic) pour quelques-uns.