Un refus de priorité est en cause; le véhicule Peugeot 2008 blanc venant de la rue Sainte-Aldegonde tandis que l’autre véhicule BMW roulait en provenance de Tournai et en direction d’Obigies.

En plus d’une grande frayeur pour les automobilistes, les dégâts sont particulièrement importants aux véhicules. Blessé légèrement, le conducteur du véhicule percuté a été transporté en milieu hospitalier pour des examens médicaux. Il tient à témoigner "de la chance qu’il a eue" et en appelle à la prudence. "J’ai cru mourir. Un drame a été évité. L’inconscience de certains automobilistes peut vous faire perdre la vie en quelques secondes… De par mon métier, je suis beaucoup sur les routes, et on voit qu’il y a de moins en moins de respect! Si mon témoignage et les photos de l’accident peuvent permettre de sensibiliser les gens et éviter de tels accidents…"

La police du Tournaisis a procédé aux constatations d’usage tandis que les pompiers de la zone de secours de Wallonie picarde sont intervenus pour le nettoyage de la chaussée.