Si le dimanche conserve son côté traditionnel, le samedi innove avec une première édition de "La boucle du Mont", une balade de 100 km de voitures anciennes partant du mont vers le Pays des Collines avant de revenir au sommet du mont. En parallèle, une marche de 8 km sera proposée par les Audax Tournai.

Monique Willocq, présidente des Leongs T’Chus, ne cache pas son enthousiasme: " Je pense que la boucle et la marche deviendront une tradition ". Cette première journée se clôturera par un souper campagnard.

" Le dimanche suivra la trame des autres années ", poursuit Monique Willocq. Grâce à un four installé en haut du mont, Éloi Decoq, professeur de boulangerie, cuira sur place des faluches et vendra différentes sortes de pains. On retrouvera aussi le petit-déjeuner avec des pains au maroille et des produits régionaux ainsi que le marché d’artisans.

La présidente de l’ASBL se réjouit du nombre croissant d’artisans présents: "Si ça continue comme ça, o n va finir par renommer l’événement fête du pain et des artisans ". D’autres animations pour petits et grands sont au programme tout au long de la journée.

Les bénévoles toujours bien présents

La présidente des Leongs T’Chus tient à mettre en avant le but caritatif de l’événement: " L’objectif de la Fête du Pain est de faire connaître le mont Saint-Aubert mais aussi de récolter des fonds pour les enfants malades ".

Suite aux deux dernières années sans festivités, on pourrait croire que l’ASBL éprouve certaines difficultés à trouver des bénévoles pour assurer la pérennité de l’événement. Mais non, ils n’ont pas déserté: " Nous comptons une vingtaine de bénévoles qui viennent de tous les horizons. En plus, cette année, on travaille avec les ASBL de Saint-Lazare et de Mourcourt qui nous apportent un coup de main pour le bar notamment ", explique Monique Willocq. Terminons, en ajoutant que la Fête du Pain est aussi l’occasion de déguster l’Aubertine, la bière du mont Saint-Aubert à base de vieux pain.

Page Facebook ASBL Leongs T’Chus