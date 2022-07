Dans la région d’Ath: le festival LaSemo (Enghien)

Le festival LaSemo revient ce 8, 9 et 10 juillet dans une formule complète et toujours aussi familiale et diversifiée.

©ÉdA

Les festivaliers pourront en effet retrouver une programmation musicale qui régalera tous les membres de la famille. Depuis sa création, le festival s’est construit autour de l’envie de faire la fête autrement, en amusant petits et grands. Les styles musicaux y sont donc nombreux et invitent à déconnecter le temps d’un rêve éveillé.

À voir et à écouter: Ben Mazué, Girls in Hawaii, Alice Francis, Alice Phoebe Lou, Thylacine, les Déménageurs, Henri Dès, Cédric Gervy, Tim Dup, Barcella, Johan Papaconstantino, The Loire Valley Calypsos, Klischée, Chico Trujillo, What the funk, Lucky Hodjo, Judith Kiddo, Tempête bleue, Bazar et Bémols, Rebel Up, Tropical DPipsies, Voilaaa Sound System, Pierres, Friday Frida, Soror, David Walters, Jakomo, Arumbo et Steffig Raff.

Au-delà de la musique, l’espace zen, le Pays des merveilles et l’Amusoir inviteront à la détente et à l’émerveillement. Et, comme si cela ne suffisait pas, le cirque, les acrobaties et les voltiges complètent le programme avec quatre spectacles d’art de la rue aussi drôles qu’époustouflants.

Conférences, village des associations, marché des producteurs locaux, artisans et autres food trucks viennent encore rehausser la programmation.

Dans la région de Tournai: le festival So W’Happy (Rongy)

©AD Photos

Cela fait une quinzaine de jours que les équipes du So W’Happy s’activent à Rongy pour transformer 26 hectares de champs en un vaste espace pour le célèbre festival de musique électro et accueillir, à partir de ce vendredi, comme il se doit plus de 20000 festivaliers!

La grande nouveauté pour cette 8eédition du So W’happy est que le festival se déroulera non pas sur deux mais bien trois jours avec plus de 200 artistes qui se succéderont sur les différentes scènes! En line-up: tous les meilleurs noms de la hard music avec notamment Angerfist, Radical Redemption, D-Block & S-te-Fan, Sefa, Headhunterz ou encore D-Sturb, mais aussi une scène retro H2O Club, Bonzai All Stars et bien d’autres pour les amateurs de techno et de retro.

Dans la région de Mouscron: La Fête de Toubac

©ÉdA

Le week-end sera festif dans le quartier de Herseaux-Gare à l’occasion de la 150educasse de la Fête de Toubac.

Un programme riche en animations est prévu, sur le parking Derlys, durant les quatre jours de festivités: tournoi de pétanque, carnaval d’été par Les Gilles de Toubac, déambulation de géants, grand cortège, feu d’artifice. Lundi, place à la grande braderie et brocante dans les rues du quartier!

