Le Tournai d’avant: de nombreux jeunes à l’assaut de Louis XIV (photos)

Les scouts de Maubray bien équipés.

Où ouvrir d’abord? Le choix de la galerie Sud s’impose, pour sa proximité avec l’accès vers l’extérieur et des éboulis assez accessibles.

LIRELEPREMIERVOLETDENOTRESÉRIE: Trois aventuriers dans les galeries de Louis XIV

Des scouts de Celles photographiés en 1999. ©EdA

Pour faciliter la tâche, le bourgmestre Christian Massy a délégué son échevin des travaux, Georges Ladavid, enfant de Saint-Piat qui a joué dans les "montanes" et qui sera le partenaire idéal au niveau matériel.

Les filles de la 28e Escaut de Maubray.

Impossible de travailler avec des torches. Les ouvriers communaux, au départ d’un coffret, vont alimenter avec des câbles fixés à la paroi, de petits transformateurs. Ceux-ci délivreront du courant sous 24 volts pour les ampoules accrochées çà et là. La sécurité le veut.

Les élèves d’une classe de l'ITCF avec leur mentor, M. Verdebout. ©EdA

Des brouettes, des seaux, des pelles, des pioches, tout un matériel tout neuf (il ne le restera pas longtemps) a été descendu près du chantier; les terres ramenées à la surface seront enlevées chaque lundi par un camion communal. Et, quand il s’avérera que remonter les lourds seaux vers la surface réduit le rendement et fatigue grandement, la ville fournit un petit treuil électrique.

Les scouts de Saint-Piat, fin des années 90.

Pour la main-d’œuvre, la solution retenue fut de demander l’aide des mouvements de jeunesse tant de Tournai que de la région. Ceux qui vilipendent les ados ont tort car bien des réponses positives sont reçues par Étienne qu’un autre guide, Philippe, rejoint très vite. Ils dirigeront en alternance.

Creuser, piocher, un boulot dur fait avec bonne humeur. ©EdA

Ces jeunes ont été avertis: ces galeries ne sont pas un terrain de jeu, le boulot sera harassant, sale, non rémunéré, avec leurs vêtements personnels. Leur réponse positive est un évident encouragement.

La classe de l’ITCF de M. Verdebout.

Durant deux ans et selon leur programme d’activités se relaieront, le samedi et/ou le dimanche, une fois ou plus, ceux dont nous avons gardé la trace dans nos dossiers: les éclaireurs de Saint-Paul, les scouts de Saint-Jacques, de Templeuve, de Notre-Dame Auxiliatrice, de Celles, de Froyennes, de Saint-Maur-Chercq, Maubray, Chercq, Pipaix, Saint-Piat, deux classes de l’ITCF (Val-Itma) ainsi que la Soberes (spéléologie). Même des filles ont manié pelle et pioche avec ardeur et bonne humeur.

Les scouts de Saint-Paul.

L’effort consenti par ces ados est bien à la mesure des prévisions. Les terres d’éboulis proviennent du nivellement du sol, de la destruction des cheminées d’aération et, plus rarement, des voûtes. Ces terres jaunes sont parfois gorgées d’eau, ce qui augmente la difficulté par leur poids.

Les éclaireurs de St-Jacques sur un camion utilisé pour le chantier.

À d’autres endroits, l’argile s’est tassée avec le temps, il faut la dégager avec la pioche avant d’en remplir les seaux. Ceux-ci sont ramenés en brouette au pied du puits du puits, remontés et vidés. Et l’on recommence.

Très volontaires et assidus, les scouts de Templeuve. ©ÉdA

Le déblaiement avance à force de persévérance, plusieurs obstacles sont franchis, deux à trois cents mètres sont d’abord ouverts. Pour cet énorme éboulement franchi en rampant, contre la voûte. Trop long de revenir en arrière avec les terres, un large espace est ménagé et les déblais sont épandus sur le sol d’une galerie heureusement assez haute.

Les scouts de notre-Dame Auxiliatrice. ©ÉdA

La récompense, après environ 800 mètres, est la découverte soudaine d’une enfilade de pièces bâties cette fois en brique, plus tardives, de l’époque hollandaise 1816-23. Plus loin, un mur arrête la progression. À l’estime, c’est 50 mètres cubes qui ont été ramenés au jour et le double qui a été déplacé au fil des travaux.

Les guides de Saint-Maur-Chercq, vaillantes et efficaces. ©ÉdA

La déception au cœur, le possible ayant été réalisé, il faut cesser. Mais l’étincelle allumée ne s’éteindra pas. L’impulsion était donnée, un premier pas franchi, le site était devenu réalité. On visite?