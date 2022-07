Ce n’était pas ce qu’avait imaginé Catherine Dussart qui héberge chez elle l’association Félin pour l’Autre et les quelque quatre milliers de chats et chatons trouvés, errants, sauvages, abandonnés ou malades que l’ASBL a pris en charge afin de les soigner et leur trouver, une famille d’adoption. Elle mettait gracieusement à disposition son bâtiment, hors participation aux frais énergétiques.

Mais, voilà, à l’aube du cinquième anniversaire de l’ASBL, les aléas de la vie obligent la présidente de l’ASBL à devoir se séparer de son habitation de la chaussée de Lille… "Sauf, un dénouement inattendu, le bâtiment devra être mis en vente dans un délai de quelques mois, regrette-t-elle. Malheureusement, et même si la gestion administrative et financière est saine et à l’équilibre, l’ASBL n’a pas les réserves pour envisager l’achat d’un bâtiment, ou le paiement d’une location trop importante…"

D’ici quelques mois, l’association risque de se retrouversans bâtiment, c’est sa survie qui est en jeu! La Ville de Tournai ne peut leur venir en aide. Mais la centaine de bénévoles ne veut rien lâcher et se mobilise pour tenter de trouver une solution d’hébergement pour le refuge.

"Nous lançons un appel à l’aide aux généreux donateurs, que ce soit des particuliers,des entreprises, ou des institutions qui seraient intéressés de soutenir le refuge et ses actions de sauvetage de chats et chatons, explique la présidente entourée d’autres bénévoles. Les solutions peuvent être un bâtiment avec un très faible loyer, une donation immobilière ou financière, un soutien mensuel suffisant pour subvenir à nos besoins… Sur Facebook, nous sommes suivis par plus de 15000 personnes.Imaginez si 1/10e des followers nous faisait don de 3,50 € par mois parce qu’à partir d’un don de 40 € sur l’année, on peut obtenir une déduction fiscale, on pourrait assumer facilement un loyer voire un remboursement d’emprunt!"

Depuis le début de l’année 2022, les bénévoles ont pris en charge 80 chats abandonnés (dont 20 chatons… alors que la “saison” ne fait que commencer) et 30 chats errants (moitié chats et chatons. "Les raisons principales des abandons sont des propriétaires qui rentrent en maison de repos ou qui décèdent, des allergies ou encore des soucis financiers, relève Catherine Dussart. Les errants, ce sont des chats qui ont été laissés sur place lors d’un déménagement, dont les propriétaires se séparent à cause des nuisances de la non-stérilisation mais aussi des chats perdus non stérilisés."

L’association se retrouve actuellement avec 270 chats et chatons. "Nous avons unréseau de 25 à 40 familles d’accueil, suivant la saison des chatons, et pour le moment, elles sont toutes occupées et accueillent près de 200 chatons. Les autres chats vivent dans la chatterie du refuge ou sont soignés à l’infirmerie et dans notre pièce d’isolement."

Pour accueillir dans de bonnes conditions les félins, l’association recherche un bâtiment d’environ 150 m2comportant au minimum: cinq pièces pour les chats, quelques pièces annexes (bureau et stockage) et un terrain extérieur. « C’est vraiment un SOS qu’on adresse aux amoureux des chats et on espère que l’on pourra trouver une solution pour sauver notre refuge et surtout, nos petits protégés. »