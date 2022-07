Vaccination Covid : peu de pharmacies en Wallonie picarde

Vu la diminution de la demande de vaccination contre le Covid-19 dans notre région et dans l’attente d’une probable nouvelle campagne de masse à la rentrée, la Wallonie a décidé de fermer le centre de vaccination de Tournai durant cet été. Les centres de Mouscron et d’Ath étaient déjà fermés depuis plusieurs semaines. Désormais le centre de vaccination le plus proche est celui de… La Louvière! Un peu loin…