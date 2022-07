Un chef-d’œuvre tournaisien bien occulté au Palais des Beaux-Arts de Lille

Les joyaux se succèdent les uns aux autres. Quasiment à la fin du riche cheminement, une grande tapisserie posée à plat dans une vitrine capte l’œil des visiteurs. C’est l’un des nouveaux bijoux de l’exposition permanente que l’on doit au savoir-faire tournaisien.

Œuvre jadis suspendue

Cet antependium, soit une pièce de textile et de métal précieux – fils d’argent, de lin, de laine et de chanvre cousus sur une toile de lin, ensemble lui-même cousu sur un damas de soie composé de neuf morceaux – était jadis placé verticalement devant l’autel de l’église de Noyelles-lès-Seclin. Ce témoignage du passé date d’approximativement 1450. "Cette œuvre est celle de l’Annonciation. Ce textile est un original et est la seule copie qui avait pris pour modèle l’œuvre détruite de l’artiste Robert Campin, tableau qui était exposé à l’église Saint-Brice de Tournai" , dit Sophie Dutheillet de Lamothe, conservatrice patrimoine du palais des Beaux-Arts nordiste.

Que cet ornement liturgique eut été suspendu dans l’église nordiste a un sens puisqu’elle dépendait alors du diocèse de la cité des Cinq clochers.

Un bouton pour la dévoiler sous un volet…

Six siècles plus tard, l’étoffe de 203 centimètres sur 87 offre à la vue un tissage toujours fabuleux.Par contre, les couleurs ont perdu de leur superbe et nécessitent un effort de tous les instants en matière de conservation. C’est la raison pour laquelle le visiteur doit appuyer sur un petit bouton afin de dérouler un volet durant 1min30 et ainsi pouvoir l’observer avant qu’il ne se referme à nouveau pour la protéger au maximum de la lumière pourtant tamisée de la salle… De quoi prolonger le plus longtemps possible le témoignage rare de notre production textile flamande qualitative de la fin du Moyen Âge. "C’est un textile absolument merveilleux que nous avons conservé durant plusieurs années dans les réserves du palais des Beaux-Arts, pour le préserver de la lumière. C’est une œuvre extrêmement photosensible mais que nous souhaitions vraiment montrer durant un certain temps à l’occasion de cette réouverture" , conclut Mme Dutheillet de Lamothe.