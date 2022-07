Tournai: huit arrêts en caravane in et extra-muros

Si la caravane du Tour de France anime en ce moment même les passionnés de la pédale avant le passage des cyclistes, chez nous, un peloton de plusieurs maisonnettes sur roues s’apprête une nouvelle fois à sillonner le Tournaisis. À leur bord, des artistes de tous genres embarqueront le public pour huit voyages estivaux et intimistes à travers le jazz, la chanson, le théâtre ou encore le rire. Le concept mis en place par l’ASBL "Les Caravanes des artistes" en est maintenant à sa troisième édition. "Durant le premier déconfinement, l’idée était d’offrir aux artistes des mini-scènes de spectacle qui leur permettaient d’être en partie sauvés de la situation sanitaire. En 2020, on a fait 150 dates en Wallonie et Bruxelles dont huit à Tournai. L’événement a été réitéré l’année dernière. Contre toute attente, voici la troisième saison… peut-être la dernière. Malgré le retour à la normale en ce qui concerne la culture, on se retrouve avec de la demande. Les artistes auraient pu nous dire qu’avec les réouvertures des lieux et festivals, ils ne pouvaient plus se permettre de se reproduire devant un petit nombre de spectateurs, mais la formule plaît. C’est un moment de proximité avec le public de manière différente. C’est également l’opportunité d’amortir les investissements effectués" , explique Cédric Monnoye, responsable de l’ASBL.